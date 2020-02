¿Quiénes son algunos de los personajes indultados por Trump?

El presidente de EE. UU., Donald Trump, conmutó el martes la sentencia de varios condenados en el país. Esta serie de acciones de clemencia, 11 en total, aumentó las expectativas de que Trump esté considerando ejercer su poder en casos más controvertidos que involucran a antiguos socios cercanos, incluido el consultor republicano Roger Stone.



Entre los indultados están un exgobernador de Illinois y el expropietario de un equipo de futbol americano. ¿Quiénes son de los personajes indultados por el mandatario?



Rod Blagojevich

Blagojevich es exgobernador del estado de Illinois. En 2011 fue condenado a 14 años de prisión por corrupción, por intentar lucrarse con el escaño del Senado que Barack Obama dejó libre al asumir la Presidencia en 2009.



La ley estatal de Illinois determina que cuando un senador del estado renuncia o abandona su escaño, su sucesor es elegido por el Gobernador. Este sucesor ocupará la curúl hasta la próxima elección legislativa, prevista para dentro de dos años.



De acuerdo con The New York Times, Blagojevich fue grabado aceptando ofertas hasta de un millón de dólares por el escaño de Obama.



El exgobernador fue acusado de ofrecer el escaño de Obama en el Senado a cambio de altas de sumas de dinero. Foto: Archivo El Tiempo

Bernard Kerik

Bernand Kerik, excomisionado de la Policía de Nueva York había sido condenado en 2009 por ocho cargos de evasión fiscal y falso testimonio.



Kerik era considerado un héroe tras dirigir el Departamento de Polícia de Nueva York durante los atentados del 11 de septiembre de 2001. Pero según Telemundo, perdió su prestigio tras ser el primer jefe de policía condenado por crímenes federales. El expolicía paso 48 meses en prisión.

El expolicía fue considerado un héroe durante los hechos del 11 de septiembre de 2001. Foto: AFP

Edward Bartolo

Bartolo, antiguo dueño del equipo de fútbol americano de los San Francisco 49's, fue condenado por un escándalo de fraude en la industria del juego del azar.



De 73 años, este personaje fue uno de los principales constructores de la dinastía de los 49's en las décadas de los 80 y 90, llevando a su equipo a ganar cinco títulos de Super Bowl.

El exdueño de los 49´s estuvo involucrado en uno de los escándalos de propietarios de equipo más grandes en la historia del deporte. En 1998, Bartolo se declaró culpable de no informar sobre un delito grave cuando pagó 400.000 dólares (370.000 euros) al exgobernador de Luisiana, Edwin Edwards, para recibir una licencia de juego en un barco.



Tras darse a conocer el fraude por dos periódicos de Luisiana, Bartolo renunció como dueño de los 49's. El exdueño evitó la prisión, pero fue multado con un millón de dólares (926.000 euros) y fue suspendido durante un año por la NFL, a la que no ha podido volver.

Michael Milken

El conocido financiero se declaró culpable en 1990 de fraude de valores e impuestos. Según el diario El País, Milken acumuló una fortuna de más de 1.000 millones de dólares mediante transacciones con los llamados 'bonos basura'.



Sin embargo, la Casa Blanca consideró que Milken es uno de los "mayores financistas de EE. UU." y afirmó que este financiero contribuyó a la creación de industrias enteras.

Milken se declaró culpable de fraude de valores e impuestos. Foto: Bloomberg

El presidente también indultó a otras siete personas, una de las cuales es la hispana de Florida Judith Negrón, condenada por un caso de fraude al sistema de salud público y otra la nativoamericana Crystal Munoz, que estaba en la cárcel por haber desempeñado "un pequeño papel en una red de contrabando de marihuana", según el Departamento de Justicia.



