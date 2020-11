Tras presentar a su gabinete, Biden insta a sanar y unir a EE. UU.

El presidente electo de EE. UU., Joe Biden, instó este martes a comenzar a trabajar para sanar las heridas de la polarización en su país y en el resto del mundo.



"Comencemos este trabajo para sanar y unir a Estados Unidos, así como al mundo", dijo Biden durante la presentación del equipo de seguridad nacional y de exteriores de su futuro gabinete.



Durante los últimos días ya se han conocido varios nombres de quienes acompañarán al demócrata durante su próxima administración.



En los primeros nombramientos de su gabinete, Biden está dejando claro que favorece la capacidad y el centrismo y que no busca complacer a la base de izquierda de su Partido Demócrata aunque logró avances históricos para las mujeres y las minorías.



Estas son algunas conclusiones y puntos claves que dejó la presentación del gabinete.

Veteranos de Obama

Al igual que Biden, muchos de sus miembros del gabinete sirvieron de segundos en el gobierno de Barack Obama (2009-2017). Antony Blinken, nombrado como el próximo secretario de Estado, era subsecretario de esa cartera encargada de la diplomacia.



"Como dijo el presidente electo, no podemos resolver los problemas del mundo solos. Necesitamos trabajar con otros países, necesitamos su cooperación. Necesitamos asociaciones", afirmó Blinken durante el acto de presentación.



Y Alejandro Mayorkas fue designado para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional, donde había sido el número dos. Jake Sullivan, quien ocupará el cargo de Asesor de Seguridad Nacional, sirvió en una capacidad similar a Biden cuando era vicepresidente, y Avril Haines, elegida para directora de inteligencia nacional, había sido la número dos en la CIA.



Janet Yellen, nominada para ejercer como secretario del Tesoro, fue elegida por Obama como la jefa de la Reserva Federal, pero Donald Trump se negó a proponerla para un segundo mandato.



Todos son respetados por sus competencias y su elección envía una señal de que Biden, al menos a través de su equipo, opta por una continuación más que una ruptura con los años de Obama.



También compiten por los puestos más altos Michele Flournoy, quien ocupó altos cargos en el Pentágono bajo Obama, para secretaria de Defensa, y Rahm Emanuel, jefe de gabinete de Obama y luego alcalde de Chicago, para varios cargos que podrían incluir representante comercial de Estados Unidos.

Blinken, de 58 años, es graduado de Harvard y considerado un "centrista moderado". Foto: Shawn Thew. Efe

Capacidad primero

Hasta el momento, la elección más significativa ha sido John Kerry, el exsecretario de Estado y aspirante a la Casa Blanca, quien será el enviado presidencial para el clima, una señal de la alta prioridad que Biden dará al medio ambiente a medida que las temperaturas del planeta aumenten peligrosamente.



Por su parte, Kerry pidió este martes que los objetivos sean más ambiciosos en la conferencia que se celebrará el próximo año en Glasgow, advirtiendo que el Acuerdo de París que él ayudó a negociar "no es suficiente".



Pero a diferencia de Trump e incluso de Obama, Biden no ha seleccionado a nadie que parezca tener futuras elecciones presidenciales, contrariamente a las expectativas de que el presidente electo de 78 años utilizaría el gabinete para preparar a futuros aspirantes a la Casa Blanca.

La economista Janeth Yellen, de 74 años, encabezó la Reserva Federal de Estados Unidos entre 2014 y 2018 y es una figura muy respetada en Washington. Foto: AFP

Moderados que conocen a Washington

Hasta ahora, Biden ha optado por no recurrir a nadie particularmente querido por el ala izquierda del Partido Demócrata, pero el rechazo de los progresistas ha sido limitado.



Varios activistas notaron con consternación que Blinken, conocido por su defensa de los derechos humanos, apoyó la intervención en Siria, y han expresado sospechas de que él y Flournoy fundaron una empresa de consultoría para clientes extranjeros después de la administración de Obama.



El equipo entrante parece estar muy consciente de las preocupaciones. El representante Ro Khanna, asociado de Bernie Sanders y voz líder en política exterior de la izquierda del Partido Demócrata, expresó su apoyo a Blinken, diciendo que "siempre ha estado abierto a involucrar a los progresistas" y comparte su oposición a la devastadora ofensiva liderada por Arabia Saudita en Yemen.



Biden dijo que Yellen, con su vasta experiencia pero también su prioridad en ayudar a los trabajadores, fue elegida con la expectativa de que disfrutaría del apoyo de todo el partido, lo que implícitamente extrajo lecciones después de que los dos secretarios del Tesoro de Obama enfrentaron acaloradas críticas de la izquierda.



Las opciones también reflejan la realidad de que los nominados deben obtener la confirmación en el Senado, donde los republicanos contarán con la mayoría a no ser que los demócratas ganen dos elecciones de segunda vuelta en Georgia en enero.

El cubanoestadounidense Alejandro Mayorkas fue elegido para ser el jefe del Departamento de Seguridad Interior (DHS). Foto: Brad Barket. AFP

Gabinete más diverso

Biden está cumpliendo su promesa de hacer un gabinete más diverso, un punto de quiebre con Trump, quien apuntó más hombres blancos que cualquier otro presidente en décadas.



Mayorkas, quien nació en Cuba, sería el primer inmigrante a cargo del Departamento de Seguridad Nacional. Yellen y Haines serán las primeras mujeres en sus puestos, al igual que Flournoy si es seleccionada para el Pentágono.



(Lea también: Antony Blinken, el elegido de Biden para ser secretario de Estado)



Linda Thomas-Greenfield, una exdiplomática de carrera afroamericana, fue nombrada para ser la representante de Estados Unidos en Naciones Unidas. También se especula que Biden revivirá una tradición y nombrará al menos a un miembro del gabinete del partido rival, con la esperanza de señalar la unidad después del mandato divisivo de Trump.

