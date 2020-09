Las conclusiones luego del debate entre Trump y Biden en EE. UU.

Caótico, vergonzoso, el peor debate en toda la historia de EE. UU. Esos son solo algunos de los comentarios de expertos y gente de pie tras el primer debate presidencial entre Donald Trump y el vicepresidente Joe Biden este martes en Cleveland Ohio.



Y con razón. Más que un intercambio de ideas sobre el futuro del país y los temas que importan, el debate se tornó en 90 minutos de gritería, insultos e interrupciones que dejaron a la mayoría con un mal sabor en la boca.



Estas son las principales conclusiones

Una pelea callejera

Todo el mundo sabía que la estrategia de Trump en el debate de este martes era atacar a Biden desde el primer minuto. Mal o bien, a lo largo de estos cuatro años en la Casa Blanca y durante la campaña del 2016, el presidente republicano siempre ha dejado claro que vive para los confrontaciones y que es un estilo con el que se siente muy cómodo.



Además, las encuestas vienen indicando desde hace meses que Biden lo está superando y necesitaba una presentación estelar para cambiar la dirección de la carrera. Pero incluso figuras dentro del partido republicano tuvieron que admitir que al presidente se le fue la mano en agresividad.



Trump no solo interrumpió a su rival y al moderador en múltiples ocasiones pese a las reglas que se habían preestablecido sino que cayó muy bajo al atacar a Biden en temas personales. Como cuando se refirió a uno de sus hijos como un drogadicto. Acalorado y enrojecido de la rabia, la imagen que dejó el presidente fue la de un líder dispuesto a recurrir a todo con tal de ganar.



Tanto el exsenador Rick Santorum como el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie -ambos republicanos- coincidieron que si bien Trump dominó a Biden lo hizo de una manera tan agresiva que probablemente terminó asustando a muchos votantes.



“Trump cometió el error clásico de todos los presidentes que buscan la reelección al concentrarse en los logros del primer término pero sin una visión para los cuatro años que vienen. Y sospecho que muchas mujeres quedaron desencantadas con sus constantes interrupciones y el acoso tanto a Biden como al presentador Chris Wallace”, dijo.



Trump, además, provocó dos nuevas controversias al negarse en repetidas ocasiones a condenar la violencia de los grupos supremacistas blancos y negarse a reconocer el resultado de las elecciones si pierde. De hecho, el presidente le abrió la puerta al caos al pedirle a sus simpatizantes que acudan a las urnas para vigilar que no se cometan fraudes. Un rol que no les corresponde y que podría desatar la violencia.



Aunque Biden por lo general evitó la confrontación, también recurrió a los insultos para contener a Trump. Lo llamó “payaso” en dos ocasiones y le soltó un “¿Por qué no te callas?”, como la frase ya célebre del Rey de España contra Hugo Chávez. Pero en el juego de las percepciones, Biden acabó siendo la víctima de un Trump salido de casillas.



A la larga, el debate terminó siendo calificado por la mayoría de medios en EE. UU. como el peor de toda la historia y, a parte del tono, poco o nada sustancial terminó trascendiendo.

Donald Trump y Joe Biden tuvieron su primer cara a cara en la ciudad de Cleveland, en el estado de Ohio. Foto: AFP

No fue la mejor noche de Biden, pero…

La presentación de Biden no fue estelar. Por momentos estuvo frío y se vio apabullado por los ataques de Trump. Fue claro que quiso evitar caer en el juego que le planteó su rival pero al dejarse interrumpir tantas veces se dejó robar momentos preciosos para vender su agenda ante el público estadounidense. Su tono calmado y el uso de la voz baja en comparación con los casi gritos de Trump tampoco lo ayudaron.



Pero en el juego de las expectativas a Biden no le fue mal. Trump y su campaña llevaban meses pintando al exvicepresidente como un anciano que ha perdidos sus capacidades físicas y mentales, casi en estado senil, y al que le quedaría grande el manejo del país. Y aunque los demócratas llevaban el mismo tiempo negado esa caracterización, existía algo de incertidumbre que quedó despejada este martes en la noche.



Sin ser deslumbrante, Biden dejó claro que nada de eso es cierto y que maneja los temas con una profundidad que Trump adolece. Y eso elimina o le resta peso a una constante línea de ataque de la campaña del presidente de aquí en adelante.



Biden, de hecho, anotó puntos. Especialmente cuando atacó el manejo de Trump del coronavirus, lo acusó de irresponsable por no promover el uso de máscaras o el distanciamiento social y le puso el mote de el peor presidente en toda la historia del país.



“El presidente Trump llegó al debate con una clara desventaja contra Biden en las encuestas. Necesitaba cambiar el rumbo de la carrera y tenía muchas formas de lograrlo. Es casi irrelevante decir que nada pasó este martes que altere los fundamentos de esta campaña. Salvo la profunda decepción que estamos sintiendo los que lo vimos y la casi certeza de que muy pocos prestarán atención a los dos debates que faltan”, afirma Sara Isgur, profesora en la Universidad de George Washington y que trabajó para candidatos republicanos en las tres últimas elecciones.

Joe Biden (izq) y Donald Trump (der) tuvieron este 29 de septiembre su primer debate presidencial. Foto: Agencias

¿Y entonces quién ganó?

La polarización extrema que se vive en Estados Unidos por estos días probablemente impedirá que surja un consenso sobre quién se impuso en el debate.



Muchos de los seguidores de Trump creen que apabulló a Biden y equiparan su agresividad a energía y determinación. Y nada de lo que sucedió les hará pensar menos de su candidato y más de su rival.



En el caso de los seguidores de Biden, el vicepresidente fue el claro ganador pues se comportó como el adulto del cuarto, manejó mejor los temas de fondo y mostró empatía frente a los que sufren las consecuencia de la pandemia y la crisis económica.



Y eso se vio reflejado en las encuestas que sacaron la mayoría de los medios de comunicación en el país. En una de CBS, el 48 por ciento vio ganador al exvicepresidente, el 41 por ciento a Trump y el 10 por ciento cree que hubo empate.



Esa distribución es a grandes rasgos la misma que muestran las encuestas a nivel nacional. Es decir, casi nadie parece estar cambiando de bando y los indecisos (probablemente ese 10 por ciento) tampoco parecen listos a tomar partido.



En realidad, y en eso coincidieron una mayoría de los comentaristas en EE. UU., nadie terminó imponiéndose. Más bien todos fueron perdedores. Incluido Wallace, que no pudo controlar el debate ni hacer respetar las reglas.



Pero Trump quizá perdió un poco más porque se equivocó al bajar las expectativas sobre Biden y porque impuso el tono que provocó el horrendo espectáculo que presenciamos este martes.





SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En twitter @sergom68