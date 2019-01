¿Quién es Stone, el padre de la campaña negra arrestado en EE. UU.?

“Quienes dicen que no tengo alma, que no tengo principios, son unos perdedores amargados”. Con esa crudeza habla Roger Stone, el exasesor del presidente Donald Trump que fue arrestado este viernes por la trama rusa en Estados Unidos, en un el documental Get me Roger Stone de Netflix que retrata al padre de la ‘campaña negra’ en ese país.

La noticia de su arresto le ha dado la vuelta al mundo por tratarse de un aliado muy cercano a Trump. La acusación que le hace la oficina especial del fiscal Robert Mueller es de siete cargos: uno por obstrucción de un proceso oficial, cinco por hacer declaraciones falsas y otro por sobornar testigos.



El caso en el que está relacionado Stone, los fiscales encargados dijeron que él habló en su momento con altos funcionarios de la campaña de Trump (2016) sobre el uso de información que podría resultar perjudicial para la candidata demócrata Hillary Clinton. Ese es el episodio que enreda actualmente a este polémico hombre.

¿Quién es Roger Stone?

Stone lleva más de 40 años ejerciendo como estratega político en las diferentes campañas presidenciales en Estados Unidos. Ha colaborado en la elección de candidatos republicanos como Richard Nixon (quien dimitió a su cargo por el caso del Watergate y al que lleva tatuado su rustro en su espalda), Ronald Reagan y Donald Trump.



Roger Stone es una clara representación humana de la frase de Nicolás Maquiavelo: “el fin justifica a sus medios”. Así lo dice el documental en que él mismo participa. En la misma pieza audiovisual reconoce que fue uno de los primeros en usar publicidad negativa en campañas políticas.



Ese consultor político tiene una serie de ‘mandamientos’ que son estandarte y punta de lanza en todos sus trabajos: es “mejor ser infame que ser desconocido” y “para ganar hay que hacer lo que sea”.

Se le atribuye, además, crear a Donald Trump como fenómeno político y su posterior éxito en las elecciones de 2016. La BBC lo calificó en el 2017 como “el embustero de la política que vio a Trump como presidenciable hace 30 años”.



El actual presidente de EE. UU. dice en el documental que el mismo Stone siempre quiso que se postulara para dirigir al país. De hecho, se dice que el estratega le ha pedido desde 1988 que se lanzara a la presidencia.



Roger Stone ha publicado libros como: ‘El hombre que mató a Kennedy’, ‘Las reglas de Stone’, ‘Bush, la familia criminal’, ‘La guerra de Clinton contra las mujeres’, ‘Los secretos de Nixon’ y ‘Fabricando el presidente de 2016’.



Según reposa en la página de Roger Stone, su ascenso en los círculos de la política estadounidense se dio cuando fue nombrado como presidente de las juventudes de Nixon para Connecticut por el exgobernador John Davis Lodge, quien sería su primer mentor.



Luego, en 1976 el senador Paul Laxalt lo nombró director nacional de las Juventudes de Ronald Reagan. Y en 1978 cofundó el Comité Nacional de Acción Política Conservadora donde desarrolló todo su estilo de la campaña negativa, lo que ha marcado su carrera profesional.

A Stone se le atribuye fabricar a Donald Trump como fenómeno político en el 2016. Foto: AFP

Lo que le espera a Roger Stone

Los agentes que oficializaron su captura llegaron poco antes de las 6 de la mañana a la casa de Stone, según informó CNN, y está previsto que este viernes comparezca ante el tribunal federal de Fort Lauderdale, Florida, indicó la oficina del fiscal especial.



Desde finales del 2017 está salpicado por la trama rusa. Pero el pasado 3 de diciembre, Donald Trump alabó en Twitter que Roger Stone anunciara que no iba a testificar en la causa.



Roger Stone trabajó brevemente como asesor de Trump durante su campaña presidencia, aunque siguió ofreciendo sus servicios de manera informal después de dejarla en 2015, según reportaron las agencias de prensa.



Redacción APP

*Con información de Efe y Reuters