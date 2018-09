Leslie Moonves, el directivo de CBS que cayó por denuncias de abuso

Leslie Moonves fue presidente y CEO de CBS Corporation hasta su renuncia este domingo a la luz de las denuncias de más de una docena de mujeres que aseguran que el empresario abusó sexualmente de ellas desde los años ochenta.

Monnves ocupó cargos ejecutivos en CBS desde julio de 1995, ha estado en la junta directiva de ZeniMax Media desde 1999 y más tarde, fue copresidente y co-director de operaciones de Viacom, Inc.



Nació en una familia judía en Nueva York y es hijo de Josephine (Schleifer) y Herman Moonves. Tiene dos hermanos: el abogado de espectáculos Jonathan Moonves; y una hermana, Melissa Moonves Colon.



Estudió en la secundaria Valley Stream Central y luego pasó a la Universidad Bucknell donde se graduó en 1971. Luego se mudó a Manhattan para seguir una carrera como actor. Obtuvo papeles de hombres rudos en Cannon y The Six Million Dollar Man antes de cambiar su rumbo profesional.

En abril de 1998 ejerció como presidente y director ejecutivo de CBS para luego ser ascendido a presidente y director ejecutivo de la cadena en 2003, año en el que tuvo seis de los diez espectáculos prime time más vistos en el último trimestre de 2005: CSI , Without a Trace, CSI: Miami , Survivor: Guatemala , NCIS y Cold Case .



Moonves fue el segundo director mejor pagado para 2012 y 2013: recibió 58,8 millones de dólares y 65,4 millones de dólares respectivamente. Además, es considerado el segundo CEO mejor pagado, y recibió 68,4 millones de dólares en 2017.



En 2016, entregó dólares publicitarios a la campaña presidencial de Donald Trump y aseguró que: "Puede que no sea bueno para Estados Unidos, pero es malditamente bueno para CBS".

Moonves fue miembro fundador de la Comisión sobre acoso sexual y promoción de la igualdad en el lugar de trabajo, formada a finales de 2017 para "abordar la cultura de abuso y disparidad de poder ".



Además, es sobrino-nieto de Paula Ben-Gurion , esposa de David Ben-Gurion, primer ministro de Israel entre 1948 y 1954 y nuevamente entre 1955 y 1963.



En 1978, Moonves se casó con Nancy Wiesenfeld, con quien tuvo tres hijos, incluida la directora de estilo de la revista W , Sara Moonves. En abril de 2003, Nancy Moonves solicitó el divorcio en el Tribunal Superior de Los Angeles, citando diferencias irreconciliables.



Moonves reside en Beverly Hills , California, en una casa que le compró a Andy Heyward.



