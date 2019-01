Quién es Kamala Harris, la senadora que busca llegar a la Casa Blanca

Esta semana se conoció otro candidato demócrata que quiera hacerle frente a Donald Trump para evitar que el republicano se reelija y logre un segundo mandato presidencial en Estados Unidos.

Se trata de Kamala Harris, una mujer de 54 años que hizo historia en ese país en el 2016 al ser elegida como la segunda mujer afroamericana para ocupar un escaño en el senado de EE. UU. Además, Harris fue la primera afro y la primera Fiscal General mujer en la historia del Estado de California.



El anuncio de aspirar a la nominación demócrata lo hizo el día en el que se conmemora la memoria de Martin Luther King, uno de los más grandes líderes norteamericanos que luchó por los derechos de las minorías en ese país.



Este fecha se configura como un símbolo político ya que Harris es hija de inmigrantes (su padre es de Jamaica y su madre de la India) que participaron en el movimiento por los derechos civiles.



“El futuro de nuestro país depende de ti y de millones para que levanten su voz y luchen por los valores estadounidenses. Por eso me postulo para presidente de Estados Unidos”, dijo la senadora de California en un video publica en Twitter.



Luego de ese anuncio, Kamala Harris logró en un tiempo récord de 24 horas recaudar 1.5 millones de dólares de donantes en los 50 estados de EE. UU., los cuales dieron un promedio de 37 dólares, según publicó la misma exfiscal a través de su cuenta en Twitter.



Pero, ¿qué ha pasado en la carrera de esta mujer que cautiva a muchos en Estados Unidos?



Ella es reconocida por su estilo incisivo como interrogadora durante las audiencias a las que acude. Uno de los episodios más recientes fue cuando entrevistó al juez Kavanaught en el caso del ‘Rusiagate’, sobre si sostuvo conversaciones con el fiscal especial Robert Mueller



“Usted tiene una memoria impecable. Ha hablado por casi ocho horas frente a este comité. ¿Cómo es que no puede recordar si tuvo una conversación Mueller?”, le preguntó la senadora en su momento a Kavanaught en una transmisión que he hizo la red televisiva C-SPAN.

Además, Harris suele recordar con orgullo la época del 2008, cuando la crisis financiera afectaba a miles de ciudadanos en Estados Unidos. En ese entonces, ella se enfrentó a diversos bancos de Wall Street para evitar que las familias endeudas perdieran su vivienda como consecuencia de las hipotecas de la época.



Además, también se le atribuye enjuiciar a las mafias de ese Estado que explotaban a mujeres y niños, y traficaban con drogas y niños. A raíz de ese trabajo, la misma Kamala Harris ha liderado investigaciones sobre la trata de personas y el impacto que tienen estas organizaciones criminales trasnacionales.



Actualmente, su discurso político está construido alrededor de la unión como ideal para superar las divisiones que hoy enfrenta su país. “Hay muchas voces poderosas que están intentando sembrar el odio y la división entre nosotros. Tenemos que rechazar eso. No refleja lo que somos como estadounidenses y va en contra de nuestros intereses”, manifestó Harris.



En otras oportunidades, la senadora también arremetió contra Trump por el cierre parcial del gobierno provocado por la disputa del mandatario con los demócratas en el Congreso por la financiación del muro que quiere construir en la frontera con México.



“Trump está manteniendo al pueblo estadounidenses como rehén por un proyecto de vanidad al que le dice muro”, sentenció además de calificarlo de “completamente irresponsable”.



Kamala Harris está casada con Doug Emhoff y es la madrastra de Ella y Cole Emhoff. La exfiscal es autora del libro: The Truths We Hold: An American Journey y Smart on Crime: A Career Prosecutor’s Plan to Make Us Safer.

¿Qué otros candidatos se han unido a la disputa?

Casi 22 meses antes de las elecciones de 2020 la carrera se encuentra en pleno ascenso y ya hay varios en la lista de aspirantes a la candidatura demócrata.



La senadora Elizabeth Warren, una crítica feroz de Trump y detractora de Wall Street, dio el puntapié inicial al lanzar en diciembre un comité exploratorio para su candidatura.



Su anuncio fue seguido por el del exalcalde de San Antonio y exsecretario de Vivienda de Barack Obama, Julian Castro; la senadora Kirsten Gillibrand, pilar del movimiento #MeToo e incluso de la joven congresista y veterana de guerra Tulsi Gabbard.



Se espera que a las primarias se presenten también Bernie Sanders, que perdió en 2016 ante Hillary Clinton; el carismático texano Beto O'Rourke; el senador negro Cory Booker; el exvicepresidente de Obama, Joe Biden, así como el multimillonario Michael Bloomberg



