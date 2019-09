¿Quién es Ivanka, la hija de Donald Trump que visitará Colombia?

Cuando Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia, visitó en mayo la Casa Blanca le hizo una invitación a Ivanka Trump, la hija mayor del Presidente de Estados Unidos, para que visitara Colombia.



Meses después de ese momento, quien es considerada como una de las voces más importantes que le habla al oído a Donald Trump, llegará al país este 2 de septiembre, y luego continuará una breve gira por Argentina y Paraguay.



En La W, el embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, explicó que los objetivos que tiene esta visita es lograr que en la Casa Blanca entiendan las dimensiones de la crisis migratoria de venezolanos, conozcan avances en la lucha contra el narcotráfico y se desarrolle una agenda que contribuya con el empoderamiento de las mujeres.



Pero, ¿por qué precisamente la hija de Trump para hablar de esos temas y que lleguen a oídos más importantes de Washington?



Ivanka Trump, ¿una poderosa en la Casa Blanca?

Desde que su padre fue elegido Presidente, Ivanka Trump, de 37 años, fue designada como ‘Consejera del Presidente’. Y aunque en Estados Unidos el primer mandatario no puede darles cargos a sus familiares, le concedieron esa labor sin remuneración.



Medios internacionales, como The New York Times y la cadena británica BBC, advierten que el poder e influencia de ella en las decisiones de su padre son indiscutibles. Un artículo del Times dice que allegados a Ivanka declaran que tiene la habilidad para criticar y hacer cambiar la opinión de un hombre que suele rechazar todas las críticas.



La experiencia en política de la ‘primera hija presidencial’ –como le dicen allá- antes de asumir como consejera era prácticamente nula.



Antes se había desempeñado como modelo, empresaria de su propia marca de ropa y accesorios y ejecutiva de varios negocios inmobiliarios de Donald Trump.



Pero ahora, ha llegado a estar mano a mano con los principales dirigentes del mundo.



De hecho, eso le ha causado críticas en EE. UU. porque pese a no tener un cargo diplomático, asiste a eventos de talla mundial como la cumbre del G20.



En julio pasado, la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez dijo que “puede ser chocante para algunos, pero ser la hija de alguien en realidad no es una cualificación personal”.



Incluso, Anthony Zurcher, corresponsal de la BBC en Estados Unidos dijo: “El papel prominente de Ivanka Trump en la reunión del G20 (…), Donde se sentó con líderes mundiales, no tiene precedentes”.



Ivanka Trump con su esposo, Jared Kushner (c), en Jerusalén, enviada por Donald Trump. Foto: Amir Cohen / Reuters

La agenda personal de Ivanka y su paso por Colombia y la región

A través de un comunicado, la Vicepresidencia de Colombia dijo que uno de los ejes centrales en la visita será el empoderamiento de la mujer en el país.



“Con esta visita, se busca invertir en proyecto que afiancen el trabajo de las mujeres en la región, y apoyar la superación de las barreras económicas que limitan su pena participación en la economía”, dice la Vicepresidencia.



Este febrero, Ivanka Trump presentó la Iniciativa Global para el Desarrollo y la Prosperidad de las Mujeres, firmada por el presidente, con el que busca desarrollar nuevos programas para fomentar la formación femenina, facilitar apoyo financiero y promover reformas en países en desarrollo.



Sobre estos mismos temas también hablará en Argentina y Paraguay, en un viaje que se prolongará hasta el 6 de septiembre.



Jhon Sullivan, subsecretario de Estado de EE. UU., dijo: “Este viaje fortalecerá aún más las alianzas de EE. UU. en la región sobre el empoderamiento (…) y la integración económica y política de las mujeres”, señaló en un comunicado del Departamento de Estado.



Además de su evidente interés por los asuntos de la mujer, también promueve otros asuntos claves como ciencia, tecnología y educación. Desde su rol, ha tratado de ser una voz que equilibre las duras posiciones políticas de su padre.



Por eso, quienes se acercan a Ivanka Trump, también intentar hacerlo para mediar con su padre, uno de los presidentes más polémicos en la historia de Estados Unidos.



REDACCIÓN APP

*Con información de agencias