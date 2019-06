¿Quién es Jean Carroll, la mujer que acusa a Trump de violarla?

Una nueva acusación en contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se conoció este viernes luego de que el semanario ‘New York Magazine’ publicara un adelanto del libro de la periodista Elizabeth Jean Carrol, en el cual asegura que el mandatario la violó en 1995 en un probador de una tienda neoyorkina.(Noticia de contexto: La periodista Jean Carroll asegura que Trump la violó en 1995)

Elizabeth Jean Carroll es una periodista de la revista Elle, una publicación mundial que trata temas de moda, belleza, salud y entretenimiento. Carroll lleva 26 años escribiendo en las páginas de ‘Elle’ una columna titulada ‘Ask E. Jean’ (que traduciría Pregunta a E. Jean).



Precisamente, el reconocimiento que se había forjado la periodista con sus columnas fue lo que llevó a que Trump la reconociera en un centro comercial y, posteriormente, la abordara. ¿Cómo ha sido la carrera de Elizabeth Jean Carroll?



Según su página oficial, ‘Ask E. Jean’ es la columna de consejos que actualmente lleva más tiempo publicándose en EE. UU. La periodista recibe al menos unas 200 cartas al mes de sus lectores, quienes le preguntan temas variados que van desde ‘¿cómo consigo el trabajo de mis sueños?’ hasta ‘¿puedo tener relaciones sexuales con mi suegra?’, dice un video publicado el 30 de octubre de 2017 por el canal oficial de Elle en Youtube.

Elizabeth Jean Carroll Entrevista de ELLE a Elizabeth Jean Carroll.

Carroll, quien nació en Detroit, EE. UU., en 1943, fue Miss Indiana y Porrista del Año en 1964. Ella vive actualmente en una cabaña en el Estado Nueva York y desde allí escribe esa columna que es una suerte de consultorio de temas sexuales, sentimentales y cotidianos.



Su carrera periodística arrancó en 1979 y ha sido contribuyente de Elle desde 1993; también ha colaborado con medios como Esquire, Outside y Playboy. De hecho, su primer artículo fue un quiz sobre los legendarios escritores Ernest Hemingway y F. Scott Fitzgerald que se publicó en Esquire.



Ese recorrido fue lo que llevó a Trump a reconocerla en un centro comercial donde ella dice que el mandatario la violó. “Ey, ¡tú eres esa señora de los consejos!”, le dijo Donald Trump, a lo que ella respondió: “Ey, ¡tú eres el magnate inmobiliario!”.

Tras una breve charla, el ahora presidente le pidió ayuda para comprar un regalo para una mujer. Al llegar a la sección de lencería, Trump la instó a probarse una de las piezas, ante lo que ambos juguetearon y ella le pidió que fuera él quien se pusiera la prenda. Cuando se cerró la puerta del probador, el multimillonario "me embistió, me empujó contra la pared, golpeándome la cabeza muy fuerte, y puso su boca sobre mis labios", de acuerdo con el relato de la mujer.



Luego, ella asegura que el multimillonario se bajó la cremallera de su pantalón y, forzando sus dedos alrededor de su zona íntima, “empuja su pene a medias –o entero, no estoy segura- dentro de mí”, narra la periodista.



El artículo publicado en ‘New York Magazine’, y que hace parte del libro ‘¿Para qué necesitamos a los hombres?’ y que se publicará en julio, será un libro, según comentaristas, que revolucionará el momento #MeToo.



Por su parte, Donald Trump, negó rotundamente este vieres haber violado en 1995 a la periodista Elizabeth Jean Carroll y aseguró que ni siquiera la conoce, además de insinuar que la oposición demócrata está detrás de la denuncia y subrayar que no hay ninguna prueba del supuesto asalto.



"Respecto a la 'noticia' de E. Jean Carroll, quien afirma que nos encontramos hace 23 años en Bergdorf Goodman: No he conocido a esta persona nunca en mi vida. Está intentando vender un nuevo libro, y eso debería dejar clara su motivación. Debería venderse en la sección de ficción", dijo Trump en un comunicado.