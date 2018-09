Flake, el senador que pidió investigación del FBI en caso Kavanaugh

Conservador, mormón y rebelde. Con estas tres palabras bien se puede esbozar el perfil del senador Jeff Flake, quien en los últimos tiempos ha copado numerosas portadas en EE. UU. por haberse convertido en el principal antagonista del presidente Donald Trump dentro de su propio partido.

Este viernes, Flake, de 54 años, fue clave en la votación de la Comisión Judicial del Senado de EE. UU., pues pidió una investigación del FBI sobre acusaciones de conducta sexual impropia del juez Brett Kavanaugh, nominado de Trump a la Corte Suprema, antes de una decisión final sobre su confirmación en el Senado.



"Este país está siendo destrozado", dijo este viernes Flake. "Y tenemos que asegurarnos de que sigamos el debido proceso aquí", agregó el republicano, que este año se retira del Senado.

Flake había justificado el pasado 24 de octubre su intención de no aspirar a la reelección."Señor presidente, alzo hoy mi voz para decir: ya basta. Debemos dedicarnos a asegurar que lo anómalo no se convierta en lo habitual", afirmó el senador.



La contundencia con la que dejó claro que no volvería a aspirar al Senado es solo comparable a la convicción con la que ha defendido la necesidad de que un conservador plante cara a Trump en los comicios presidenciales de 2020.

La confianza de Flake en su partido se había erosionado gravemente desde que Trump, un "forastero" de la política que hace gala de querer romper con las normas establecidas y que falta al respeto a cualquiera que se interponga en su camino, ganó la candidatura presidencial en 2016.



A pesar de no ser uno de los legisladores más veteranos de Washington, el senador nacido en una pequeña localidad de Arizona cuyo nombre rinde homenaje a un lejano antepasado de su familia, Snowflake, siempre se ha mostrado como un defensor acérrimo de los viejos valores y de la política más tradicional.

No son pocos los republicanos que desde hace tiempo desconfían de este compañero de formación que comenzó su carrera política como becario del senador demócrata Dennis DeConcini.

Flake dice que es consciente de que algunos de sus correligionarios ven como "inaceptable y sospechoso" todo lo que no sea "una completa e incuestionable lealtad" a un presidente que, al fin y al cabo, es republicano.

Pero al senador poco parece importarle la opinión de sus compañeros de partido. En diciembre pasado, Flake financió la campaña de Doug Jones, oponente demócrata de Roy Moore, excandidato republicano al Senado por Alabama en las elecciones legislativas y acusado por ocho mujeres de haber abusado de ellas en los años 70, cuando varias de ellas eran aún menores.

Al indicar el nombre del beneficiario en un cheque, Flake escribió "Doug Jones para el Senado de los Estados Unidos". Y en el concepto: "El país por encima del partido".

EFE