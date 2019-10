¿Quién es el primer testigo en el caso de juicio político de Trump?

El coronel Alexander Vindman huyó de Ucrania a los 3 años y se convirtió en soldado, erudito y funcionario de la Casa Blanca. Vindman dijo a los investigadores del juicio político contra el presidente de los Estados Unidos, Danald Trump, que testigo de un comportamiento alarmante por parte del presidente Trump.



(Lea también: 'Llamada de Trump al presidente de Ucrania me preocupa', dice coronel)

Alexander S. Vindman y su hermano gemelo, Yevgeny, tenían 3 años cuando huyeron de Ucrania con su padre y su abuela, refugiados judíos con solo sus maletas y 750 dólares, con la esperanza de una vida mejor en los Estados Unidos, según informó el medio estadounidense, The Washington Post.



En los 40 años transcurridos desde entonces, se convirtió en académico educado en Harvard, diplomático, teniente coronel condecorado en el Ejército de los EE. UU. y experto en Ucrania en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, de acuerdo con el diario.



Este martes, su pasado y su presente convergieron, cuando se convirtió en el primer funcionario de la Casa Blanca en declarar en la investigación de juicio político sobre los tratos del presidente Trump con el país de su nacimiento.



El testimonio del coronel Vindman, de 44 años, es uno de los giros más fascinantes de la investigación. En una declaración de apertura, Vindman le dijo a los investigadores del juicio político que “no creía que fuera apropiado” que Trump empujara al líder de Ucrania a desenterrar a sus rivales políticos durante una llamada telefónica en julio, y se sintió obligado a informar la conversación a un abogado de la Casa Blanca, por temor a poner en peligro la seguridad nacional del país.

Vindman “no creía que fuera apropiado” que Trump empujara al líder de Ucrania a desenterrar a sus rivales políticos durante una llamada telefónica en julio. Foto: Tom Brenner / Reuters

Según The Washington Post, el testimonio de Vindman ofreció una convincente historia de inmigrantes y un vistazo a la historia de hermanos gemelos que han vivido una experiencia estadounidense singular.



Al igual que Alexander Vindman, su hermano gemelo, Yevgeny, es un teniente coronel en el ejército. También es miembro del Consejo de Seguridad Nacional de Trump, como abogado encargado de cuestiones de ética.



Cuando Alexander decidió alertar a un abogado de la Casa Blanca sobre sus preocupaciones sobre la llamada telefónica de Trump del mes de julio con el presidente ucraniano, recurrió a su gemelo y lo acompañó mientras informaba la conversación a John A. Eisenberg, el principal Consejo de Seguridad Nacional abogado.



Junto con su hermano mayor, Leonid, los gemelos dejaron Kiev con su padre, Semyon, poco después de que su madre muriera allí. La familia vendió sus posesiones para sobrevivir en Europa mientras esperaba visas para los EE. UU.



"Al llegar a la ciudad de Nueva York en 1979, mi padre trabajó en varias cosas para ayudarnos, mientras aprendía inglés por la noche", dijo el coronel Vindman a los legisladores de la Cámara este martes.

Presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky (i) y presidente de los EE. UU., Donald Trump, en una rueda de prensa a propósito de la llamada en la que Trump pide Zelenky investigar al hijo de Joe Biden. Foto: Saul Loeb / AFP

El padre de los gemelos, Semyon Vindman, se convirtió en ingeniero, reportó al medio estadounidense Carol Kitman, una fotógrafa que conoció a la familia cuando los gemelos Vindman eran niños.



El mayor de los gemelos ingresó al Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva en la universidad. Kitman dijo que los chicos más jóvenes miraron a Leonid y decidieron seguir sus propios caminos militares.

En 1998, Alexander se graduó de la Universidad Estatal de Nueva York en Binghamton. Recibió su comisión militar de la Universidad de Cornell, completó el entrenamiento básico en Fort Benning, Georgia, en 1999, y se desplegó en Corea del Sur, donde dirigió los pelotones de infantería y anti-armadura, el año siguiente.

Desde 2008, Alexander Vindman ha sido un oficial del área extranjera del Ejército, experto en operaciones político-militares especializado en Eurasia

En su testimonio, el coronel mencionó sus "múltiples giras en el extranjero", incluso en Corea del Sur y Alemania, y un despliegue de combate en 2003 en Irak que lo dejó herido por una bomba en la carretera, por lo que recibió un Corazón Púrpura.



Desde 2008, ha sido un oficial del área extranjera del Ejército, un experto en operaciones político-militares, especializado en Eurasia.



Alexander tiene una maestría de Harvard en estudios de Rusia, Europa del Este y Asia Central. Sirvió en las embajadas de los EE. UU. en Kiev, Ucrania y Moscú, y fue el oficial especializado en Rusia para el presidente del Estado Mayor Conjunto antes de unirse al Consejo de Seguridad Nacional en 2018.



En su declaración de apertura dijo que se sintió preocupado por lo que describió como esfuerzos de "personas influyentes externas" para crear "una narrativa falsa" sobre Ucrania.

'No pensé que fuera apropiado exigir que un gobierno extranjero investigara a un ciudadano estadounidense'

Los documentos revisados por The New York Times sugieren que la referencia es a Rudolph W. Giuliani, el abogado personal del presidente, y sus esfuerzos para presionar a Ucrania a investigar al ex vicepresidente Joseph R. Biden Jr. e implicar a Ucrania, en lugar de Rusia, en interferir con Las elecciones de 2016.



En mayo, un mes después de que Vladimir Zelensky fuera elegido presidente de

Ucrania en una victoria aplastante, Trump le pidió al coronel que se uniera al secretario de Energía Rick Perry para viajar a Ucrania para asistir a la inauguración del nuevo presidente.



En julio, el coronel Alexander Vindman se había preocupado profundamente de que los funcionarios de la administración estuvieran presionando a Zelensky para que investigara a Biden. Esa preocupación solo se intensificó cuando escuchó la ahora famosa conversación telefónica del 25 de julio entre Zelensky y Trump, dijo el coronel a los investigadores.

"No pensé que fuera apropiado exigir que un gobierno extranjero investigara a un ciudadano estadounidense", dijo su testimonio, "y estaba preocupado por las implicaciones para el apoyo del gobierno estadounidense a Ucrania".



Su herencia le dio al Coronel Alexander, quien habla con fluidez tanto en Ucrania como en Rusia, una visión única de la campaña de presión de Trump.



En numerosas ocasiones, los funcionarios ucranianos acudieron a él en busca de consejos sobre cómo tratar con Giuliani. El testimonio del coronel Vindman estuvo salpicado de referencias al deber, el honor y el patriotismo, pero también su vida como inmigrante y refugiado.

