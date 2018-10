'Voy es a guardarla': primer comprador de marihuana legal en Canadá

Tras una cuenta regresiva, Ian Power, un hombre de 46 años, fue la primera persona en comprar marihuana recreativa legal en Canadá, segundo país en el mundo después de Uruguay, en legalizar la hierba desde este miércoles, aunque a partir del 2001 permitía el cannabis medicinal.

Power, de la ciudad de Saint John, llegó a Terranova, la primera provincia en vender legalmente la marihuana, a las 20.00 (hora local) para "hacer historia", de acuerdo con las declaraciones que dio a periodistas.



"Voy a enmarcarlo y colgarlo en mi pared. Esto realmente nunca va a ser fumado. Lo voy a guardar para siempre", expresó el comprador. "Ha sido mi sueño ser la primera persona en comprar el primer gramo legal de cannabis en Canadá, y acá estoy finalmente", declaró.

La fila que hacían compradores de marihuana en Canadá. Foto: Chris Wattie / Reuters Los clientes miran un menú de cannabis en la tienda The Natural Vibe's luego de que la marihuana recreativa legal se puso a la venta. Foto: Chris Wattie / Reuters

Los vendedores de la tienda, esperaron a cientos de personas, que hicieron fila por cantidades específicas, con un extenso menú de la planta en diferentes presentaciones.



Por su parte, Power afirmó que estaba muy emocionado porque ya no habría más prohibición y agregó que con esta medida, se acaban los prejuicios. "El estigma termina hoy", dijo.



También, después de la compra aseguró que se sentía muy feliz debido a que ya no habrían más prohibiciones. "No puedo dejar de sonreír", puntualizó.



