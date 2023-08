Hoy, 3 de agosto, se realizará la ejecución de James Phillip Barnes, de 61 años, por el asesinato atroz de su esposa y de una enfermera, crímenes de los cuales se declaró culpable.



Según documentos judiciales, Barnes entró en el domicilio de Miller ( la enfermera) y, tras violarla, trató de estrangularla, luego le golpeó en la cabeza con un martillo, para después prenderle fuego. Por otro lado, a su esposa la mató después de que ella descubriera que él traficaba con drogas.



Este hecho ha recorrido el mundo generando indignación y rechazo por sus actos, aunque según el medio Clarín, Barnes aseguró que no son los únicos delitos que cometió.



¿Quién es este hombre?

James Phillip Barnes, nació el 7 de marzo de 1962, tiene una hermana gemela, Jeannice. En total son 5 hermanos. No existe constancia de donde nació.



Sus problemas con la justicia no solo datan de sus dos asesinatos que fueron llevados a juicio sino también, durante su adolescencia, Barnes estuvo varias veces en la prisión por haber cometido hurto mayor, falsificación, robo y tráfico de propiedad robada, según ABC News.



Durante su estancia en prisión, se convirtió al Islam y busca limpiar su consciencia durante el 'Ramadán', mes sagrado para esa religión. "Dicen que no tengo remordimientos. Los tengo. No hay más preguntas sobre este caso y voy a ser ejecutado", señaló en una entrevista, según el medio en mención.

Bernes por su primer delito fue condenado a cadena perpetua.

Ahora sus delitos son dos cargos por asesinato en primer grado, un acto atroz cometido de forma voluntaria y premeditada. En el año 1998, fue sentenciado a cadena perpetua por el asesinato hacia su esposa; sin embargo, fue él quien envió una carta, en el año 2005, confesando un segundo crimen hacia la enfermera.



Por ello el pasado 22 de junio de 2023, el gobernador Ron DeSantis firmó la sentencia de muerte de Barnes. “Dicen que soy despiadado. No soy. No hay más preguntas sobre este caso. Y voy a ser ejecutado”, señaló en la entrevista con Herzog, cineasta.



Además, en el producto audiovisual de Herzog, emitido en 2012, añadió que tiene una lista de cosas por lograr: “Una de ellas es resolver todos los crímenes no resueltos que he cometido”, pues bien al cineasta también le confesó haber cometido otros dos asesinatos, por los cuales no fue sentenciado.



Barnes recibirá a las 18.00 hora local (22.00 GMT) una inyección letal en la Prisión Estatal de Florida (FSP, en inglés) en Starke, en el condado de Bradford, tras rechazar la presentación de apelaciones e indicar su voluntad de que se le aplique la pena máxima.

VANESSA PÉREZ.

CON INFORMACIÓN DE EFE.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS.

