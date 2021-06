CIDH 'buscará escuchar a víctimas de violaciones DD. HH.' en Colombia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció este lunes que realizará una visita al país la semana entrante para observar la situación que se viene presentando en Colombia desde que estallaron las protestas el pasado 28 de abril.



Eso, luego de que el Gobierno colombiano envió una carta formal al ente dando su anuencia para la visita y proponiendo unas fechas específicas. El viaje de los funcionarios de la Comisión será del 8 al 10 de junio próximo.



"Durante la visita la CIDH se reunirá con diversos sectores representativos de Colombia, incluyendo autoridades de distintos niveles de los poderes públicos, representantes de la sociedad civil, colectivos, sindicatos y gremios", señaló.

En particular, dijo la institución, "la CIDH buscará escuchar a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y sus familiares para recibir sus testimonios, denuncias y comunicados así como de personas que resultaron afectadas por acciones de violencia en este contexto".

La CIDH había solicitado viajar a Colombia desde el pasado 7 de mayo. Pero hasta ahora el gobierno del presidente Iván Duque no había dado su visto bueno.



De hecho, tras una reunión con la CIDH la semana pasada en Washington, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez fue enfática en que dicha visita no podría realizarse antes del 29 de junio por que la Comisión había citado para ese día una audiencia de oficio para hablar sobre la situación del país.



En la CIDH, no obstante, insistían en que la audiencia convocada no tenía relación alguna con la solicitud de la visita que se hizo hace más de tres semanas.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

WASHINGTON

