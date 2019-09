Qué tanto influirían los jóvenes latinos en una no reelección de Trump

Aunque falta más de un año para las elecciones presidenciales en Estados Unidos (3 de noviembre del 2020), las campañas ya están en marcha.



Donald Trump, actual mandatario, buscará su reelección, aunque no la tendrá fácil: sus polémicas posturas y declaraciones podrían pasarle factura.

El ex representante a la Cámara demócrata Luis Gutiérrez, quien estuvo en el Congreso estadounidense por 26 años, cree que es posible que Trump no gane las elecciones y pronosticó que el voto joven latino será clave para eso.



"Mientras más habla Trump contra los inmigrantes, y toma cada día más medidas inhumanas y crueles, más se amplía la solidaridad y la base de votantes en su contra", le dijo Gutiérrez a la agencia de noticias Efe.



Pero ¿cómo podrían los jóvenes latinos escribir el futuro político de Trump?

¿Influencia real?

Según David Castrillón, docente e investigador del Observatorio de Análisis de Sistemas Internacionales (Oasis), de la Universidad Externado, el voto joven latino será muy importante en las elecciones.



“En las próximas elecciones se verá un número significativo de nuevas personas que accederán al voto y los cambios demográficos han demostrado que el peso de las minorías, sobre todo la latina, en estados claves para las elecciones está creciendo: en Florida, Nuevo México, Arizona, Colorado”, sostuvo.



Castrillón agregó que esa relevancia que están tomando los jóvenes latinos “ha hecho que el Partido Demócrata adopte un discurso que los atraiga, mientras que Trump ha sido muy cauteloso, teniendo mucho cuidado de cómo les habla a ellos”.

Foto: David Maxwell / EFE

Apoyo a Trump

Si bien el presidente de Estados Unidos tiene un discurso muy fuerte contra los inmigrantes, sobre todo los latinos, hay varios de ellos que lo apoyan.



“Lo llamativo es que el apoyo que recibe Trump es de los inmigrantes latinos que entraron a través de la legalidad. Y están con él en temas como ir en contra del aborto”, señaló Castrillón.



Asimismo, sostuvo que hay muchos jóvenes blancos que están con el presidente y que él seguirá fortaleciendo esa fuerza política en estados que le ayudarán a ganar en las elecciones del 2016.



“Hace 3 años, Florida, Pensilvania, Michigan y Minnesota fueron estados claves para que Trump ganara, con muchos voto de parte de la población blanca y joven”, afirmó.



Redacción APP