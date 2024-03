¿Qué tan probable es que usted sufra un accidente aéreo? Esto dice informe de la Iata

Pese a que en lo que va de este año han ocurrido serios accidentes aéreos como la colisión en tierra, seguida de un incendio, de un Airbus A350 de Japan Airlines en Tokio-Haneda, que dejó cinco muertos; el desprendimiento, en pleno vuelo, de una puerta de un Boeing 737 MAX de Alaska Airlines y, más recientemente, la “fuerte sacudida” que sufrió un vuelo que cubría la ruta entre Sídney (Australia) y Auckland (Nueva Zelanda) en el que 50 personas resultaron heridas tras una falla técnica, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA, por su sigla en inglés) -principal organización de aerolíneas- afirma que "el avión es el modo de transporte más seguro en el mundo”.

Así lo afirmó el director general de la IATA, Willie Walsh, a propósito de un reciente informe que publicó la organización en el que concluye que 2023 fue considerado el más seguro para la industria aérea comercial en la última década.

Durante todo el 2023, solo se presentó un accidente aéreo mortal en todo el mundo. En el hecho fallecieron unas 72 personas en un vuelo de un ATR de la compañía nepalí Yeti Airlines que cubría la ruta Katmandú con Pokhara en enero y que se estrelló poco antes de aterrizar.

Además del fatal incidente, la IATA, que aglomera a 320 compañías que representan el 83 por ciento del tráfico aéreo del mundo, reportó 30 accidentes (no mortales) que ocasionaron daños por al menos un millón de dólares, es decir, el 10 por ciento del valor residual.

El informe atañe a aeronaves de transporte regular o chárter, de viajeros o de flete, de más de 5,7 toneladas en el despegue y de hélices o con motor de reacción. Los aviones de negocios, de turismo o militares están excluidos de estas estadísticas.

La tasa de accidentes se situó en 0,8 por cada millón de vuelos, frente al 1,3 de 2022, y una media de 1,19 en los últimos cinco años, según la IATA. Además, el riesgo de accidente mortal cayó a 0,03 por cada millón de vuelos, en tanto la media en cinco años es de 0,11 por millón.

Con estas cifras, si una persona volara todos los días de su vida tardaría “103.239 años, de media, en sufrir un accidente mortal”, explicó la asociación, ensalzando un año marcado por “los mejores resultados jamás obtenidos (…) según algunos criterios”.

A propósito de esto, la IATA también dijo que el transporte aéreo mundial recuperó el año pasado el 94,1 por ciento de su tráfico de pasajeros de 2021, con lo que continúa su “fuerte repunte” tras la pandemia.

De otro lado, los cierres de las fronteras y otras restricciones de desplazamiento impuestas desde marzo de 2020, debido a la pandemia de covid-19, tuvieron efectos devastadores en el transporte aéreo de pasajeros, que cayó ese año al 34,2 por ciento respecto al nivel de 2019, según el organismo.

La recuperación no llegó hasta 2021, cuando se alcanzó un 41,6 por ciento del nivel prepandemia, y en 2022, con un 68,5 por ciento.

Por su parte, el experto en seguridad aérea Joe Hattley dijo a la agencia AFP que los problemas técnicos no eran habituales en la aviación moderna.

“La aviación es un método de transporte seguro. Pero este tipo de sucesos demuestran la necesidad absoluta de que los pasajeros mantengan sus cinturones abrochados”, apuntó.

Las cifras históricas de accidentes aéreos

En 2022, la IATA informó 42 accidentes, cinco de ellos mortales, con un total de 158 víctimas. En el periodo 2019-2023, la media anual fue de 38 accidentes, cinco de los cuales mortales, y 143 víctimas.

La mejora se logró pese a que el tráfico aéreo aumentó un 17 por ciento respecto al año anterior, con 37,7 millones de vuelos, una cifra aún inferior a los 46,8 millones de 2019, antes de la pandemia de covid-19.

Nuevos incidentes aéreos aumentan las preguntas sobre el fabricante Boeing

Este 2024 está siendo realmente complejo para Boeing. Y se refleja en la bolsa. Desde que empezó el año, la compañía ha perdido un 27,33 por ciento de su valor bursátil y pasó de cotizar por encima de los 250 dólares a rozar los 180 por acción.

Y es que no es para menos, al accidente del lunes pasado cuando al menos 50 personas resultaron heridas debido a que un Boeing 787-9 Dreamliner de Latam Airlines que volaba de Sídney a Auckland sufrió problemas y se desplomó después de estar centenares de metros en el aire. Se sumó que ese mismo día, un Boeing 777-300 de United Airlines tuvo que abortar su vuelo de Sídney a San Francisco por una fuga de líquido hidráulico.

Además, el 7 de marzo, la rueda de un Boeing 777-200 se desprendió cuando el avión despegaba de San Francisco, causando graves daños a varios vehículos aparcados en el aeropuerto, mientras que el pasado miércoles un Boeing 777 de American Airlines (AA) en Estados Unidos. Se vio obligado a aterrizar de emergencia.

Una investigación de FAA reveló docenas de problemas de control de calidad tanto en Boeing como en su proveedor Spirit AeroSystems.

De hecho, Boeing no pasó 33 de las 89 auditorías realizadas por FAA mientras que Spirit AeroSystems, que produce el fuselaje del 737 Max-9, suspendió siete de las 13 auditorías.

Entre los problemas que reveló The New York Times, mecánicos de Spirit utilizaban una tarjeta con las que se abren las puertas de habitaciones en hoteles para comprobar el sello de las puertas del avión o aplicaban jabón líquido en vez de lubricante. Y el miércoles, el Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSA, en inglés) anunció que tras semanas de investigaciones no puede llegar a conclusiones detalladas porque Boeing no tiene un registro y borró grabaciones de mantenimiento.

La crisis que vive Boeing, el segundo mayor fabricante de aviones comerciales del mundo tras la europea Airbus, se inició hace cinco años cuando dos 737 Max-8 se estrellaron en similares circunstancias en octubre de 2018 y marzo de 2019, provocando la muerte de 346 personas.