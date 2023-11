¿Qué tan probable es que Donald Trump termine condenado por la justicia EE. UU.?

Las posibilidades de que el expresidente de Estados Unidos Donald Trump termine condenado en alguno de los cuatro procesos que enfrenta en las cortes de ese país han venido creciendo como la espuma.



(Lea aquí: ¿Por qué Biden se desploma en las encuestas a un año de las presidenciales en EE. UU.?)



Especialmente en los casos que enfrenta a nivel estatal (Georgia) y federal por sus esfuerzos para desconocer los resultados de las elecciones del 2020, los cuales perdió frente a Joe Biden.

En ambos procesos, muchos de los implicados, entre ellos asesores, abogados y personas a las que se investigan por su rol en ese esfuerzo, han entrado en acuerdos de culpabilidad y/o cooperación con la Fiscalía de Georgia y el Fiscal Especial Jack Smith (quien encabeza la pesquisa federal) a cambio de reducciones de sentencia o de no ser procesados por su rol en esta trama.



A lo largo de las últimas semanas, varios exabogados de Trump y funcionarios acusados de actos ilegales en el caso de Georgia se declararon culpables a cambio de una reducción de sus sentencias y rindieron testimonio ante los fiscales.



Entre ellos se encuentran Jenna Ellis, Kenneth Chesebro, Sidney Powell y Scott Hall.



Así mismo, en el caso federal que maneja Smith, han rendido testimonio otros como Cassidy Hutchinson, Eric Herschmann y Jeffrey Rosen.



Pero esta semana, el diario The Washington Post reveló extractos de las confesiones que dieron Ellis, Chessebro, Powell y Hall.

Esto fue lo que revelaron testigos claves ante la justicia

No quiero que la gente sepa que perdimos, Mark (Meadows) FACEBOOK

TWITTER

En los casos de Hutchinson, Herschmann y Rosen estos ya habían testificado ante el Congreso y ahora cooperan con las autoridades en el proceso federal.



Lo grave para Trump es que lo declarado por todos desmonta el principal argumento del expresidente en ambos procesos: que sus acciones estaban justificadas porque siempre creyó que había ganado las elecciones y que, en cualquier caso, solo estaba siguiendo las recomendaciones legales de sus abogados.



Ellis, por ejemplo, testificó haberle dicho a Dan Scavino, uno de los asesores más cercanos de Trump, que las opciones para disputar las elecciones se estaban agotando. Según ella, Scavino le contestó que eso era irrelevante y que su jefe (Trump) ya había decidido no salir de la Casa Blanca.



“Pues no nos importa y no nos vamos a ir. El jefe no se va a ir bajo ninguna circunstancia. Nos vamos a quedar en el poder”, dijo Ellis sobre la respuesta de Scavino.

Facebook Twitter Linkedin

Las confesiones de cuatro exaliados de Donald Trump fueron filtradas a medios. Foto: Captura de filtraciones a medios de comunicación.

Chesebro, en la declaración grabada que reveló el Post, habló de una reunión en la Casa Blanca en la que le informó a Trump sobre los desafíos electorales en Arizona y resumió un memorando en el que ofrecía consejos sobre cómo reunir listas alternativas de electores en estados clave para que votaran por él a la hora de certificar los resultados, pese a que Biden había ganado las elecciones en ellas.

Este testimonio socavaría cualquier afirmación de la defensa de que el presidente no conocía sobre el plan para reemplazar a los electores, lo cual es ilegal.

Hutchinson, en otra declaración, dijo haberle informado tanto al presidente como a Mark Meadows, su jefe de gabinete, sobre una decisión de la Corte Suprema de Justicia que desechaba cualquier ilegalidad en los resultados.



“No quiero que la gente sepa que perdimos, Mark (Meadows). Esto es vergonzoso. Soluciónalo. Necesitamos resolverlo”, dijo el presidente según Hutchinson. Otra prueba de que Trump era consciente de que había perdido los comicios.



Powell, por su parte, sostuvo que al final de los esfuerzos, Trump solo prestaba atención a los consejos suyos y de Rudy Giuliani -otro abogado del expresidente- porque eran los únicos entre todo su séquito de abogados que no le habían dicho que la causa estaba perdida.

Facebook Twitter Linkedin

Foto de fichaje del exalcalde de Nueva York y abogado del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, Rudy Giuliani. Foto: AFP/ FULTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE

Herschmann y Rosen, por su parte, declararon haberle dicho a Trump que, tanto el plan de crear electores falsos como de forzar al entonces vicepresidente Mike Pence para que desconociera el resultado de las elecciones, “era una locura”.

¿Qué demostrarían estas declaraciones?

De acuerdo con Jennifer Rubin, columnista de The Washington Post, lo que estas declaraciones muestran es que Trump sí sabía que había perdido las elecciones y por lo tanto actuó con “intención criminal”, que es de lo que lo acusan los fiscales en ambos casos.



Dado que todos los anteriores alcanzaron acuerdos con las autoridades, se presume que testificarán para los fiscales cuando intenten demostrar su caso ante un jurado a partir de marzo del año entrante.



Por su puesto, la última palabra la tendrá ese jurado. Pero lo revelado por el Post, como lo que se conoce de los testimonios ante el Congreso, indicarían que tanto Smith como Fani Willis (la fiscal en el caso de Georgia), tienen en sus manos un poderoso caso contra el expresidente.



Aunque el caso de Georgia puede que no se resuelva antes del 2025, el de Smith podría concluir en junio o julio del año entrante.



Lo cual abre la posibilidad de que los republicanos, si eligen a Trump en el proceso de primarias, lleguen a las elecciones de noviembre con un candidato ya condenado por tratar de desconocer los resultados de las pasadas elecciones.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68