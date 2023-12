¿Qué sucede con los niños migrantes cuando deportan de Estados Unidos a sus padres?

Todos los años miles de personas tratan de llegar ilegalmente a los Estados Unidos, muchos de ellos son acompañados de sus familias. Esto representa un importante riesgo especialmente para los menores, no solamente por los caminos que tienen que cruzar para llegar hasta la frontera, sino porque una vez ahí podrían ser separados, tal como ha sucedido a miles de niños en los últimos años.

La crisis de separación de familias comenzó a hacerse mayor luego de que la administración del presidente Trump, en 2018, decidiera separar intencionalmente a miles de niños migrantes de sus padres como una medida para tratar de desalentar el cruce de inmigrantes.

De acuerdo con un artículo de The New York Times, dicha política afectó no solo a menores inmigrantes de otros países, sino a pequeños que tienen la nacionalidad estadounidense, pues muchos padres inmigrantes que cruzaron ilegalmente han sido procesados y encarcelados. De esa manera, dejan a los niños sin protección, según han dado a conocer abogados y defensores que están trabajando para reunir a las familias.

Información oficial indica que la mayoría de los niños que son alejados de sus padres debido a su estatus migratorio son llevados a hogares de acogida. Allí suelen permanecer por un largo tiempo, incluso se sabe de casos de hasta cinco años, el problema es que, mientras más tiempo pase, se vuelve cada vez más complicado encontrar a las familias.

Otros niños son transferidos a centros operados por la Oficina Federal de Reasentamiento de Refugiados en donde sus datos son ingresados a registros y después se les permite comunicarse por teléfono con sus padres con la intención de reunir a las familias.

Sin embargo, es todo un reto debido a que los registros oficiales suelen estar dispersos e incompletos, por lo que para las autoridades es muy complicado identificar a los padres y llevarlos con sus hijos.

Un caso diferente es el de los niños que intentan cruzar la frontera solos, en esa situación el Departamentos de Seguridad Nacional tiene la responsabilidad de detener, procesar y, en su caso, regresar a los menores a su país de origen si se comprueba que no corren riesgo de ser víctimas de trata y pueden volver de manera segura.

Los que no son candidatos para ser repatriados, son colocados en hogares grupales y de acogida o en otras instalaciones para brindarles cuidado infantil a largo plazo. Las instalaciones, que dependen de financiación federal, les acercan servicios educativos, sociales, de salud y legales. En este lugar pueden permanecen hasta los 18 años en caso de no poder ser entregados de manera segura a sus padres o familiares, de acuerdo con el Consejo de Relaciones Exteriores.

A pesar de que se sabe que el gobierno está trabajando en una medida para compensar a las familias que fueron separadas, se está invitando a los perjudicados a presentar demandas a través de grupos y abogados privados.

Estados Unidos está emprendiendo medidas para reunir a las familias. Foto: iStock

¿Qué pueden hacer los padres que fueron separados de sus hijos en la frontera de Estados Unidos?

Ante la complicada situación, las autoridades migratorias han estado alentando a las familias a registrarse en un sitio web a través del cual pueden recibir asesoría y tener mayores posibilidades de reunirse. El portal Family Reunification Task Force o Grupo Operativo para el Reencuentro Familiar, busca Identificar y reunir a las familias que fueron separadas por el gobierno de Estados Unidos entre el 20 de enero de 2017 y el 20 de enero de 2021.

Las personas que califiquen para formar parte de este programa obtendrán beneficios como: permiso para volver a los Estados Unidos; permiso para vivir en los Estados Unidos por tres años, como medida humanitaria; posibilidad de solicitar permiso de trabajo; asesoramiento para garantizar un reencuentro exitoso entre la familia; y servicios para el viaje.

Para postularse es necesario realizar un registro en la página web para que posteriormente un representante de la Organización Internacional para las Migraciones se ponga en contacto para ayudar en los siguientes pasos hasta reunir a las familias.