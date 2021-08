Caída de Afganistán ante los talibanes, una debacle para EE. UU.

Abandonar Afganistán tras 20 años de conflicto nunca iba a ser tarea fácil. Sin embargo, la caótica ejecución de ese repliegue constituye desde ya una de las peores debacles de la política exterior de Estados Unidos en toda su historia.



Una, además, que dejará una huella indeleble en la joven administración de Joe Biden y que podría costarle no solo sus chances de retener la Casa Blanca en el 2024 sino el control legislativo de los demócratas en el Congreso.



Esta semana, el mundo fue testigo de la crisis que se desató tras el meteórico ascenso de los talibanes, que retomaron control no solo de Kabul sino de casi todo el país en un abrir y cerrar de ojos mientras miles de personas, entre ellos, estadounidenses, intentaban escapar del país.

Cuatro presidentes de EE.UU., dos demócratas y dos republicanos, han heredado esta guerra y no pienso pasársela a un quinto

Las imágenes que se registraban en el aeropuerto de la capital eran dantescas.



Mujeres que entregaban sus hijas a soldados de EE.UU. para ponerlas a salvo del brutal régimen que se avecina. Gente amontonada en la pista de aterrizaje esperando un turno mientras intentaban montarse en aviones en las alas de aviones ya en movimientos solo para luego precipitarse al vacío.



Pese a las fases conciliatorias de los talibanes, que prometieron no tomar represalias contras sus opositores, reportes de golpizas y ejecuciones se presentaban por todo el país.



En Washington, y alrededor del mundo, aliados y enemigos del presidente estadounidense no paraban de criticar la falta de planeación y los errores de inteligencia que precipitaron el drama mientras Biden, para muchos insensible y obtuso, insistía en defender su decisión y repartía la culpa entre errores propios -algunos de los cuales reconoció- y la cobardía de un gobierno afgano y sus militares que no opusieron resistencia ante al avance talibán pese al billón de dólares que EE.UU. se gastó preparándolos para este momento.



Lo irónico es que hasta hace muy poco el repliegue, aunque siempre riesgoso, era visto como una apuesta que traería dividendos para Biden, al menos en su agenda doméstica.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Foto: Jim Watson. AFP

Tras dos décadas de conflicto el público estadounidense estaba saturado de la guerra y pedía su fin. Encuestas de comienzos y mediados de año indicaban que al menos el 70 por ciento del país quería cerrar este capítulo. Si Biden había votado a favor de la invasión de Afganistán tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, con lo años se tornó en uno de sus más acérrimos críticos.



Incluso, ya desde las épocas de su vice presidencia durante la administración de Barack Obama (2008-2016), venía insistiendo en que lo de Afganistán se había tornado en una guerra sin fin donde EE.UU. había perdido su rumbo y seguía malgastando cientos de millones de dólares y la preciosa vida de sus soldados.

Un conflicto, además, que ya no tenía un valor estratégico pero que mantenía a EE.UU. anclado en esta región del planeta mientras grandes rivales como China y Rusia tomaban ventaja en otras.

Curiosamente Afganistán fue quizá el único tema el que coincidió con Donald Trump durante la campaña electoral del 2020 pues el ex presidente republicano también quiso acabar con la participación de EE.UU. desde su primer día de gobierno.



"Cuatro presidentes de EE.UU., dos demócratas y dos republicanos, han heredado esta guerra y no pienso pasársela a un quinto", dijo Biden tan pronto tomó la riendas de la Casa Blanca en enero y que ha estado repitiendo en estos últimos días.



La retirada de Afganistán tenía todo el sentido del mundo y Biden era el líder perfecto para llevarla a cabo

Tenía, además, la excusa perfecta: Fue Trump mismo el que firmó el acuerdo con los talibanes de febrero del año pasado en el que EE.UU. se comprometía a replegar las tropas a partir de mayo del presente.



En otras palabras, era muy difícil que los republicanos lo cuestionaran cuando su líder no solo había abierto la puerta sino defendía a capa y espada la idea de una "América Primero", que redefinió la visión neoconservadora e intervencionista de sus antecesores en este partido.



Y aunque muchos de sus argumentos siguen siendo válidos, la desastrosa ejecución del repliegue los ha vuelto caso irrelevantes. Al menos de momento.



"Sobre el papel, la retirada de Afganistán tenía todo el sentido del mundo y Biden era el líder perfecto para llevarla a cabo. Pero la implementación ha sido desastrosa. Es sorprendente la falta de preparación, la ausencia de planes de contingencia y el fracaso absoluto de la inteligencia para anticipar lo que se venía. Y en ese sentido la responsabilidad recae exclusivamente sobre el presidente y su administración", sostiene Leon Panneta, que fue secretario de Defensa de Obama y muy cercano al partido demócrata.

Facebook Twitter Linkedin

Los afganos se reunieron frente al aeropuerto internacional Hamid Karzai para huir del país, en Kabul, Afganistán, el 20 de agosto de 2021. Foto: EFE / EPA / STRINGER

Ryan Crocker, que fue embajador de este ex presidente afroamericano en Afganistán fue aún más duro. "Francamente tengo serías dudas sobre la capacidad de Biden de ser nuestro comandante en jefe. Que no haya podido prever esto o, peor, que lo previó pero no le importó. En ambos casos las preguntas que hay que hacerse son muy serias. Es como si hubiese dado un tiro en el pie y a propósito", anotaba Crocker en una entrevista con el Spokesman-Review.

Y que eso lo estén diciendo los "amigos" habla claro del mal momento por el que atraviesa el actual presidente.



Los republicanos, por su parte, lo han estado masacrando. Algunos, como Trump, han pedido la renuncia. Otros sugieren invocar la enmienda 25 de la Constitución, que permite destituir a un mandatario que no está en condiciones de ejercer el poder.



Y la mayoría habla de una humillante derrota ante un grupo terrorista que deja mal parado a EE.UU. en el tablero internacional y podrían tener serias consecuencias para la seguridad nacional.



El problema para Biden es que está ante una crisis en plena evolución y aún de impredecibles consecuencias. Ya los mismos demócratas han anunciado la apertura de investigaciones legislativas para establecer cuáles fueron las fallas. Pero la situación podría complicarse mucho más si algún estadounidense pierde la vida. Lo cual bien podría suceder pues se estima que aún hay más de 5.000 civiles que no han podido ser evacuados y otros 6.000 soldados que intentan rescatarlos.



Así mismo, de por medio está la suerte que correrán los cientos de afganos que ayudaron a EE.UU. en esta dos décadas y que tampoco han podido abandonar el país ya que carecen de estatus migratorio o, simplemente, no han podido acceder al aeropuerto.



Por no hablar de la crisis humanitaria y de Derechos Humanos que se avecina bajo el brutal régimen de los talibanes. Dos temas muy cercanos al corazón de su propio partido.

(...) Esta retirada prematura fue un error de cálculo muy serio por parte de esta administración. Esto le causa un daño fundamental a la credibilidad política y moral de Occidente

Aparte de todo, hay grandes dudas sobre el impacto que esto tendrá en las relaciones EE.UU.-Europa pues muchos sienten que EE.UU.

"Digo esto con pesar y horror por lo que está pasando, pero esta retirada prematura fue un error de cálculo muy serio por parte de esta administración. Esto le causa un daño fundamental a la credibilidad política y moral de Occidente", decía esta semana Norbert Röttgen, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del parlamento alemán.



También, y lo dicen muchos analistas, se trata de un fiasco que probablemente provocará un endurecimiento de su política exterior pues Biden tendrá que contrarrestar la imagen de debilidad que ahora proyecta.



Pero quizá lo más grave para el presidente, en términos políticos, es que Afganistán abre un enorme agujero a la idea de que Biden era el líder competente y responsable que traería calma y estabilidad tras los tumultuosos años de su antecesor.



"En gran parte fue eso lo que lo llevó a la presidencia. Hoy, con lo que hemos visto, los pecados de Trump parecen veniales", sostiene John Alterman, del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, CSIS.

Y sus problemas apenas comienzan. Por el momento, y mientras los demócratas controlen el Congreso, los esfuerzos por torpedear su presidente serán constantes aunque de efectos limitados. Pero si los republicanos ganan las elecciones legislativas en 2022 -algo muy probable- no hay duda que le abrirán un proceso con fines de destitución por su manejo de esta crisis y le harán casi imposible sus últimos dos años en la Casa Blanca.



Muchos analistas subrayan, no obstante, que Afganistán no es un tema que pese mucho en la política doméstica de EE.UU. y que quizá la historia, con el tiempo, le dé la razón a Biden y su decisión de ponerle punto final a esta larga y costosa guerra. Así mismo, y quizá por ello, es prematuro concluir que lo ocurrido equivale a una sentencia de muerte para sus aspiraciones electorales.



Aún así, nada esconde que se trata de un fracaso mayúsculo que tendrá espacio propio en su legado.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal EL TIEMPO

WASHINGTON