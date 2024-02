¿Qué significa la famosa palomita del logo de Nike? No es lo que cree

Cuando pensamos en marcas icónicas, pocos logotipos son tan reconocibles como el de Nike: una simple pero poderosa palomita conocida como "Swoosh". Este emblema, que adorna desde zapatillas deportivas hasta prendas de vestir de moda, ha llegado a representar mucho más que una simple marca; es un símbolo de excelencia, rendimiento y logro. Sin embargo, lo que pocos saben es que detrás de esta emblemática imagen yace una historia fascinante que va más allá de lo que uno podría imaginar.

Desde su creación en 1971, la palomita de Nike ha sido un faro de inspiración para atletas y entusiastas del deporte en todo el mundo. Pero, ¿cuál es el verdadero significado detrás de esta imagen aparentemente simple? Contrariamente a las especulaciones comunes sobre velocidad y triunfo, la verdadera historia del logo de Nike se remonta a una joven estudiante de diseño gráfico en la Universidad Estatal de Portland llamada Carolyn Davidson.

El logo fue creado a partir de la inspiración que tuvo la diseñadora con la diosa de la victoria. Foto: Instagram / @nikesportswear

Carolyn Davidson: la creadora del logo de Nike

Carolyn Davidson estudió diseño gráfico en la Universidad Estatal de Portland, donde más tarde enseñaría como profesora adjunta. Durante sus años universitarios, fue contratada por Phil Knight, entonces profesor y cofundador de Nike, para trabajar en un proyecto de diseño para su nueva empresa, entonces conocida como Blue Ribbon Sports.

Cuando Phil Knight encargó a Davidson que diseñara un logo para su empresa, estaba buscando algo que capturara la esencia de la marca incipiente. Después de varios intentos, Davidson finalmente presentó el diseño de la palomita, inspirado en la diosa griega de la victoria, Niké. Aunque en un principio su creación pudo parecer simple, la palomita de Davidson encerraba en su trazo mucho más que solo una forma elegante.

Ella comenta en una entrevista para ABC News que: “Lo recuerdo saliendo y diciendo que habían elegido el Swoosh, que no le encantaba, pero que tal vez le gustaría… No tenía idea de cuánto cobrar por mi trabajo, había tomado clases de diseño, pero no sabía nada del negocio. Entonces cobré 35 dólares”. Carolyn cuenta que a partir de ese suceso, Nike hizo que ella aprendiera del mundo del diseño, consiguiera referencias a partir de su logro y que además fuera conocida por ser “la dama del logo”.

“En 1983, Bob Woodell, que era presidente de Nike en ese momento, me llamó y me dijo que a él y a Phil les gustaría invitarme a almorzar. Cuando llegué, todos estos empleados estaban allí. Tenían una variedad de comida y chocolates de postre. Me regalaron un anillo de oro en forma de swoosh con un diamante y algunas acciones”, añadió la diseñadora en su entrevista.

El impacto del logo de Nike va más allá del mundo del deporte, se ha convertido en un símbolo de empoderamiento y autodeterminación. Cada vez que se ve la palomita de Nike, no solo se ve un simple logo, sino una invitación a superar límites y alcanzar nuevos horizontes.