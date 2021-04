¿Qué se sabe del atacante del Capitolio en Estados Unidos?

Luego de tres meses del asalto al Capitolio en EE. UU., Washington volvió a vivir este viernes una emergencia. Sobre la 1 de la tarde (hora local) un hombre atropelló a dos agentes de policía en las inmediaciones de la sede del Legislativo.



(En contexto: Murió uno de los agentes atropellados en el Capitolio de EE. UU.)



Uno de ellos murió por las heridas y el otro está fuera de peligro. Aunque aún se desconocen detalles oficiales de la identidad del atacante, pero medios de comunicación ya han rastreado algunos datos.

Le contamos qué se sabe.

¿Quién era el atacante y qué pasó con él?

Las autoridades todavía no han publicado ningún detalle sobre su identidad. Sin embargo, varios medios estadounidenses informaron que se llamaba Noah Green, indicaron que era un hombre originario de Indiana y publicaron algunos extractos de su perfil de Facebook, ya desactivado.



Según las capturas de pantalla difundidas, el sospechoso expresó su simpatía por el líder del movimiento "Nación del Islam", Louis Farrakhan, un nacionalista conocido por su antisemitismo.

El incidente se produjo a la 1 p.m. cuando el sospechoso atropelló a los dos agentes que custodiaban la barrera norte del Capitolio, indicó la jefa de la policía del Congreso, Yogananda Pittman.



El sospechoso salió del vehículo con un cuchillo en la mano y no respondió a las advertencias que le hicieron los agentes presentes en el lugar, tras lo cual los policías le dispararon. Las autoridades informaron que el sospechoso murió a la 1:30 p.m.



(Le puede interesar: Dos policías demandan a Trump por asalto al Capitolio en enero)



"Uno de nuestros agentes sucumbió a sus heridas", dijo Pittman en una conferencia de prensa. Poco después el cuerpo policial identificó al agente fallecido como William F. Evans e indicó que llevaba 18 años de servicio. El otro uniformado está estable y fuera de riesgo.

La policía bloquea una calle cerca del Capitolio de los EE. UU. El 2 de abril de 2021, luego de que un vehículo chocara contra oficiales de policía del Capitolio de los EE. UU. Foto: AFP / Eric BARADAT

¿Qué dicen las autoridades?

Por el momento las autoridades no consideran lo ocurrido como un acto relacionado con "terrorismo" e indicaron que no existe una amenaza en curso.



El hecho "no parece estar relacionado con el terrorismo, pero tenemos que seguir investigando", indicó a los periodistas Robert Contee, el jefe de la policía Metropolitana de Washington.

¿Qué dice el presidente?

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó estar devastado a raíz del incidente. "Jill (su esposa) y yo tenemos el corazón roto tras enterarnos del violento ataque contra un control de seguridad del Capitolio de Estados Unidos", dijo en un comunicado.



El mandatario ofreció sus "sentidas condolencias" a la familia del policía fallecido e indicó que ordenó colocar la bandera de la Casa Blanca y de los edificios gubernamentales a media asta.

Máxima alerta en el Capitolio

Tras el asalto al Congreso del 6 de enero, las autoridades erigieron una barrera y cerraron un amplio perímetro en torno al Capitolio, pero en los últimos días comenzaron a reducir la zona vallada y abrir el tránsito.



(En otras noticias: Todo lo que debe saber sobre la cuarta ola de covid en EE. UU.)



Luego de lo ocurrido este viernes, el Capitolio y los edificios adyacentes fueron cerrados, se ordenó al personal alejarse de las ventanas y se impidió la entrada o la salida del lugar.



Después, las autoridades levantaron la alerta. De todas formas el Congreso estaba en receso por Semana Santa, por lo que había menos personal en el lugar. "Si usted está fuera, busque refugio", indicó un mensaje de alerta transmitido en el recinto cuando ocurrieron los hechos. En el momento del incidente, Biden había salido de Washington con destino a la residencia presidencial de Camp David.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con AFP

Lea también

Hijo de Biden publicará libro sobre su lucha contra las drogas

George Floyd: novia afirma que era adicto a opiáceos y que tuvo covid

Uno de los perros de Biden vuelve a morder a una persona en EE. UU.