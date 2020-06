Los fragmentos que se conocen del libro de Bolton, exasesor de Trump

En su libro 'The Room Where It Happened', que se publicará el martes, John Bolton, el exasesor de seguridad nacional del presidente de EE. UU., Donald Trump, retrata a un presidente mal aconsejado, fascinado por los autócratas y obsesionado con su reelección, incluso a riesgo de poner en peligro a su país.



Estos son cinco pasajes claves del texto, según extractos publicados en la prensa estadounidense.



(Lea también: 'Creo que (Trump) no es apto para ser presidente': exconsejero)

Todo por la reelección

"Tengo problemas para encontrar una sola decisión importante de Trump, durante el tiempo que ocupé mis funciones, que no fuera guiada por un cálculo reeleccionista", escribe Bolton, quien acusa al magnate de confundir "su propios intereses políticos y el interés nacional".



Y da un ejemplo abrumador: al margen de la cumbre del G-20 en Osaka, en junio de 2019, Trump "sorprendentemente dirigió la conversación" con su homólogo chino, Xi Jinping, a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, rogándole que lo ayudara a ganar aumentando las compras agrícolas chinas.

​

(Le puede interesar: En duro golpe contra Trump, Corte de EE. UU. decide mantener el Daca)

'Básicamente inaceptable'

Para Bolton, esto confirma "un comportamiento básicamente inaceptable que erosiona la legitimidad de la presidencia". Peor aún, sugiere que había buenas razones para destituir a Trump, más allá del caso ucraniano que condujo a su absolución.



Si los demócratas "se hubieran tomado el tiempo de investigar el comportamiento de Trump de manera más sistemática en todo el espectro de su política exterior, el resultado de la acusación podría haber sido muy diferente", escribió.

Acusa al magnate de confundir su propios intereses políticos y el interés nacional FACEBOOK

TWITTER

Coqueteando con los autócratas

Según el libro, hasta la llegada del coronavirus, Trump nunca ahorró elogios hacia Xi.. "Has sido el mejor líder chino en 300 años" le dijo al presidente de China, según Bolton.



Este coqueteo con un rival considerado por su propio campo como un autócrata se suma, según el exasesor, a un marcado desinterés por la defensa de los derechos humanos.



(Lea también: Estos son los nuevos libros que revelan detalles inéditos sobre Trump)



También en junio de 2019, "Xi le explicó a Trump por qué estaba construyendo campos de concentración en Xinjiang" para internar a musulmanes uigures. Trump aceptó sus argumentos, sostiene Bolton.



El presidente ataca por otra parte a los periodistas con especial virulencia. "Merecen ser ejecutados. Son basura", dice el libro que llegó a afirmar Trump.

Según Bolton, Trump pidió ayuda al presidente chino, Xi Jinping para su reelección. Foto: AFP

Sin norte

Bolton describe a un Trump obsesionado por trivialidades y sin estrategia de largo plazo. Mientras el acercamiento con Corea del Norte perdía terreno tras la cumbre de 2018 con Kim Jong Un, Trump estaba preocupado por regalarle al líder norcoreano un CD con la canción 'Rocket Man' (Hombre cohete), autografiada por Elton John, aludiendo al apodo que él mismo le puso a Kim en el momento más crítico de las relaciones bilaterales.



Trump ha dado muestras de escasa cultura general, como cuando preguntó si Finlandia seguía siendo "un satélite de Rusia" o cuando pareció ignorar la condición de potencia nuclear del Reino Unido.



(Le puede interesar: Sobrina de Trump califica al mandatario como una 'amenaza mundial')

Criticado por la espalda

Algunos de sus principales colaboradores suelen deshacerse en alabanzas al presidente de manera pública, pero criticarlo por la espalda, asegura el exasesor. Ese sería el caso del secretario de Estado, Mike Pompeo.



En medio de la cumbre con Kim, el jefe de la diplomacia estadounidense le pasó a

Bolton un mensaje referido a Trump: "Solo dice mentiras".



Otro ejemplo: cuando John Kelly era el jefe de gabinete de Trump, estaba preocupado por lo que le sucedería al país si "con su forma de tomar decisiones se produjera una crisis como la del 11 de septiembre" de 2001.



AFP