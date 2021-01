¿Y de qué se sorprenden los estadounidenses? / Opinión

Después de la violencia y el toque de queda en Washington salí a caminar por los suburbios de la ciudad.



Y me encuentro con vecinos y estadounidenses del común, quienes en las típicas conversaciones de cortesía (buenos días, buenas tardes) dicen estar sorprendidos con los “eventos” del 6 de enero en el Capitolio.

Desconozco sus afinidades políticas, pero no puedo ocultar mi incomprensión a su reacción. ¿Qué los sorprendió? ¿La insurrección de extrema derecha (pues toca empezar a llamar las cosas por su nombre), los pocos muertos que dejó o la permisividad de la policía del Capitolio?



Quisiera saber lo que los desconcertó, porque si uno ha vivido los últimos cinco años en este país, lo que ocurrió fue nada más que otro capítulo del triunfo del extremismo que siempre ha encarnado Trump.



Pero tenía que pasar en vivo y en directo –la intolerancia y la sangre–, como en toda telerrealidad que se respete en Estados Unidos, para que captaran que algo se quebró en su gran nación cuando Trump ganó las elecciones presidenciales del 2016.



En los días posteriores a la inauguración de Trump, un movimiento masivo parecía nacer en su contra a través de la Marcha de las Mujeres a Washington (y un centenar de otras ciudades).



En la capital fueron medio millón de personas que lamentaban su elección, pero cada sector con un mensaje diferente: “mi útero se respeta”, “migrantes no son ilegales”, “mayoría no es poder absoluto” e “igualdad no tiene género”, entre otros. Incluso las organizadoras hacían malabares para no responder cuando les preguntaban si era una protesta Anti-Trump.



No hubo unidad clara ni contundente. A los pocos meses, el movimiento se desinfló. Cada vez menos personas acudían a los llamados de las organizaciones feministas y a los plantones de ciudades como Nueva York. La Marcha de las Mujeres a Washington versión 2020 contó con menos de 2 % de la asistencia del 2017. Aunque miles de estadounidenses salieron a las calles en el 2020, su indignación fue ante el racismo institucional histórico en la policía y la justicia (Black Lives Matter) y no contra los abusos y corrupción del gobierno de Trump.



En cuanto al rechazo al presidente, los estadounidenses habían vuelto a sus vidas diarias cerrando los ojos al extremismo que estaba implantándose en la estructura institucional del país. La normalización de una situación que terminó siendo el caldo de cultivo de una realidad paralela.



¿Qué pasó entonces, a 14 días de salir de la Casa Blanca? ¿Por qué ahora sí están sorprendidos?



Antes, los ataques verbales del aprendiz dictador (y de sus huestes) contra las mujeres, los afroamericanos, los latinos, los periodistas, los minusválidos, los veteranos, los homosexuales, los extranjeros, los jueces; es decir, contra todo aquel que no lo reconociera como el mesías, no pasaron a mayores.



Claro, produjeron titulares de prensa o rifirrafes en redes sociales, pero no hubo indignación nacional. Al final siempre concluyeron: es Trump siendo solamente Trump (“just Trump being Trump”) y no tendría consecuencias mayores para el país. No se veían las caras de incomprensión como las que hoy estoy viendo, silencio en las calles y dudas acerca del futuro de una sociedad y de una nación.



Lo que sucedió el 6 de enero fue que se atrevió a ir en contra de los honorables miembros del Senado y de la Cámara de los Representantes, casta de intocables que por primera vez vieron de frente los tentáculos del monstruo que crearon.



Hoy me sorprendo de lo ‘sorprendidos’ que están los estadounidenses porque este final siempre estuvo en el discurso de Trump: “Podría disparar a gente en la Quinta Avenida y no perdería ni un voto”, dijo en el 2016. Y se sobreentendía que sus seguidores también podrían hacer lo mismo sin temor a rendirle cuentas a sus compatriotas.



MARÍA CAMILA MORALES

Para EL TIEMPO