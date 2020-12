¿Qué pasará luego de que se confirme la victoria de Joe Biden?

Más de un mes después de las elecciones del 3 de noviembre, el

Colegio Electoral se prepara para certificar este lunes al demócrata Joe

Biden como presidente de EE. UU., tras rechazar el Tribunal Supremo las demandas del republicano Donald Trump, quien aún no reconoce la derrota. Conozca acá las claves que marcan este proceso en el país norteamericano.



¿Cómo es la certificación y qué se espera que pase después?

Este lunes, el Colegio Electoral se reunirá para votar formalmente por

Biden como el próximo presidente de EE. UU., quien tomará posesión a principios de 2021.



El demócrata ganó 306 delegados en el Colegio Electoral, por encima del mínimo de 270 necesarios, mientras que Trump se quedó con 232 compromisarios del total de 538.



Aunque los estadounidenses votaron en las urnas en noviembre, el resultado reconocido formalmente es el de los votos del Colegio Electoral, repartidos proporcionalmente por población entre los 50 estados del país más el Distrito de Columbia, donde está la capital, Washington.



Este proceso se realizará por parte de los electores de cada estado, habitualmente representantes de los partidos políticos o funcionarios estatales, y quienes reflejan el resultado en las urnas del pasado 3 de noviembre.

Mike Pence, vicepresidente de EE. UU. Foto: AFP

Una vez se complete el conteo, este se enviará al presidente del Senado en Washington, cargo que ocupa el vicepresidente de EE. UU., para que confirme el resultado el 6 de enero.



Posteriormente, el 20 de enero, se celebrará la ceremonia de investidura de

Biden como presidente número 46 de Estados Unidos.

La derrota de Trump y sus intentos de cambiar la elección

Trump sigue sin reconocer su derrota en los comicios al alegar, sin pruebas, un supuesto "fraude" electoral, posición a la que se sumaron gran parte de sus seguidores, lo que aumenta la tensa polarización política en el país.

"No, no se ha terminado. Seguiremos. Y vamos a continuar avanzando", dijo Trump este domingo en una entrevista de la cadena conservadora Fox pese a que ya no quedan vías legales claras para negar la victoria en las urnas de Biden.



Poco después, camino a su club privado de golf en Sterling (Virginia), para pasar el domingo, Trump tuiteó: "Las elecciones más corruptas en la historia de EE. UU.".



En las últimas semanas, no obstante, diversas instancias judiciales en varios estados del país desestimaron las querellas presentadas por la campaña del mandatario saliente, la mayor parte por falta de pruebas, y validaron la victoria de Biden.



El golpe de gracia al último intento de Trump de revocar el resultado de los comicios presidenciales de noviembre lo asestó el viernes el Tribunal Supremo de Estados Unidos al rechazar una demanda presentada por Texas.

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Oliver Contreras. EFE

El clima en el país

El discurso de Trump logró convencer a un sector de la población: un tercio de los estadounidenses piensa que Biden debe su victoria a un fraude, cifra que se eleva al 77 por ciento entre los votantes de Trump, según una encuesta de la Universidad de Monmouth.



"Este tipo de veneno puede realmente filtrarse en una democracia y deslegitimar la forma tradicional en que se desarrolla la política en este país", considera David

Farber, profesor de historia de la Universidad de Kansas, que advierte sobre un "peligro" para la democracia.



Pero las consecuencias no llegan hasta ahí. En la noche de este sábado, cuatro personas resultaron apuñaladas en Washington tras los enfrentamientos entre seguidores de Trump y miembros de los movimiento Antifa y Black Lives Matter (La vida de las personas negras importa).



Los choques se produjeron al término de las marchas bajo el lema de "Detengamos el robo" que celebraron en la capital estadounidense activistas pro-Trump. "Estamos en una batalla espiritual por el corazón y el alma de este país. Nosotros ganaremos", afirmó Michael Flynn, el primer asesor de seguridad nacional de Trump, uno de los oradores de la concentración.



Para entender el alcance de lo que Trump dicho, Wendy Schiller, profesora de ciencias políticas de la Universidad de Brown, dice que las acusaciones del presidente saliente florecieron en un contexto favorable.



Debido a la pandemia, la gente ya no tiene pláticas en lugares de culto, el trabajo o fiestas. Consumen aún más contenido de los medios de comunicación, pero eligen aquellos que apoyan sus puntos de vista, como los pequeños canales pro-Trump Newsmax y OAN. "No hay lugar para el contrapunto", explica Schiller.



"Realmente, hoy puedes elegir tu realidad escogiendo qué canales ver y qué sitios visitar (...) No es muy bueno para la democracia, porque solidifica las opiniones", asegura Thomas Holbrook, profesor de política pública de la Universidad de Wisconsin.

Al guardar silencio o adherir a las teorías del presidente, los republicanos del Congreso reforzaron aún más las dudas de los votantes conservadores. "Nadie se levantará para contradecirlo (...) Tienen miedo de enfurecer a sus votantes", asegura Michael Nelson, politólogo del Rhodes College.

El comienzo del gobierno de Biden

Entre tanto, Biden trata de dar una imagen de normalidad frente a la agresiva retórica de Trump, y en medio de la preocupación por el alza de contagios por la pandemia de la covid-19 en el país, anunció las nominaciones para los principales cargos de su Administración.



Por el momento ya hizo presentaciones, como la de Janet Yellen como secretaria del Tesoro, la de Anthony Blinken para dirigir el Departamento de Estado y la del general retirado Lloyd Austin como secretario de Defensa.



Asimismo, se comprometió a reintegrar a EE. UU. al Acuerdo del Clima de París "el primer día" de su presidencia y a convocar una cumbre mundial sobre el tema en sus "primeros 100 días" en la Casa Blanca.

Lo que sigue en Estados Unidos

En este contexto, se espera entonces que Biden encuentre "una fuerte resistencia durante los primeros seis meses o el primer año" de su presidencia, según predice Schiller.

Para la experta, esta tensión disminuirá cuando la población se vacune contra el covid-19, la economía repunte y la gente se dé cuenta de que "Trump se ha ido".



Pero para Nelson, la preocupación "no es tanto lo que va a pasar en el próximo año". "Si esto sigue pasando en los próximos 10 años o en las próximas elecciones presidenciales (...) Podríamos empezar a ver lentamente cómo se erosiona la democracia", advierte Nelson.



REDACCIÓN INTERNACIONAL*

*Con información de AFP y Efe

