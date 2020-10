Trump dice que no participará en un debate virtual con Biden

La Comisión de Debates Presidenciales anunció que mantendría un debate virtual entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden, que está planeado para el 15 de octubre, debido a preocupaciones sobre el virus, según informó The New York Times.



(Le puede interesar: Los debates que tendrán lugar en la carrera electoral en EE. UU.)

El mandatario estadounidense, que aún esta siendo tratado tras dar positivo para covid-19, dijo el jueves que no participará del debate presidencial de la semana próxima luego que se decidió que su formato sea virtual.



"No voy a hacer un debate virtual", dijo a Fox News. "Es inaceptable para nosotros", añadió en candidato republicano a un segundo mandato.



Trump acusó a la comisión bipartidaria que lo organiza de "proteger" a su oponente demócrata Joe Biden.



(Lea también: En debate, Harris atacó a Pence por gestión de la covid-19)



Por su parte, el martes, el candidato demócrata aseguró que no debería celebrarse en caso de que el mandatario siga enfermo de covid-19. "Creo que si todavía tiene covid-19, no deberíamos tener un debate", dijo Biden en declaraciones a periodistas.



NOTICIA EN DESARROLLO...



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de agencias