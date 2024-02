¿Qué pasa si quiero pedir asilo en Estados Unidos y no sé inglés? Uscis da la respuesta

Quienes quieran pedir asilo en Estados Unidos deben tener en cuenta una serie de factores. Al momento de la entrevista, es importante expresar con claridad toda la información necesaria, ya que esto será un paso clave para que el solicitante demuestre por qué se encuentra en peligro si debe volver a su país de origen. En ese contexto, muchos tienen dudas por el hecho de que no hablan inglés y temen que la barrera idiomática sea un impedimento para quedarse. Para esos casos, hay un mecanismo dispuesto.

El recurso de asilo es sumamente utilizado por migrantes que arribaron al territorio estadounidense y tienen la intención de instalarse en el país. Mientras se debate sobre sus términos y nivel de exigencia y en el transcurso de la discusión sobre un proyecto de ley que lo volvería más difícil de conseguir, miles de personas siguen con el envío de sus solicitudes. En el proceso, pueden aparecer distintas dificultades y una de ellas es el idioma.

Para estos casos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Uscis, por sus siglas en inglés), permite al solicitante que haya un intérprete. Sin embargo, para poder usarlo de forma correcta y avanzar en el proceso, se deben tener en cuenta algunos requisitos que hay que cumplir.

Uscis permite un intérprete en las entrevistas de asilo en Estados Unidos

De acuerdo con lo que establece el sitio web oficial, los solicitantes que no hablen inglés o que no lo manejen con fluidez pueden llevar a un intérprete a su entrevista de asilo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este debe ser provisto por quien solicita el recurso y tiene que ser mayor de dieciocho años y manejar bien el inglés y la lengua en la que hable el interesado.

Uscis remarca que no se hace cargo de solucionar un problema de comunicación y que en caso de no llevar un intérprete, quien no sepa inglés no podrá avanzar en el proceso. En el único caso donde la entidad se hará cargo de la comunicación es cuando se necesite un intérprete de lenguaje de señas.

Uscis permite a los solicitantes de asilo en Estados Unidos llevar a un intérprete si lo necesitan. Foto: Instagram @usagov

Además, Uscis también hace hincapié en que desde el 13 de septiembre del 2023 ya no rige la regla establecida en 2020 que permitía que el intérprete se conecte por teléfono para realizar la entrevista. Esa norma, que había sido establecida por la emergencia médica que desató la pandemia, expiró y desde hace meses quien oficie de traductor debe estar presente en el lugar donde se lleve a cabo esta etapa del proceso.