El embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, le propuso al gobierno americano una serie de medidas entre las que se encuentra la ambiciosa petición de eliminar, para ciertos casos, el requerimiento de la visa para ingresar a los Estados Unidos. Un beneficio del que muy pocos países gozan.



En conversación con EL TIEMPO, Luis Murillo explicó cómo va avanzando la solicitud para eliminar el requerimiento de visa para los ciudadanos colombianos.



El embajador indicó que el primer paso es crear un comité encargado de vigilar y asegurar que el país cumpla los requerimientos necesarios.



"Con la asistencia de EE. UU. haremos ese proceso para que a medida que vamos cumpliendo requisitos, se vaya registrando el avance con miras a que la tarea se pueda hacer en el menor tiempo posible", afirmó Murillo.



"Esto toma años pero no se puede dejar de lado. Tarde o temprano (se logrará), los colombianos turistas merecen la exención de visas" declaró a este medio.



Además, adelantó dos propuestas que podrían cumplirse en un lapso más corto que la ambiciosa solicitud de exención de la visa.



La primera consiste en que aquellos ciudadanos que viajan recurrentemente a Estados Unidos puedan ser excluidos del requerimiento de la visa. "Ese grupo de personas debería ya tener una exención porque está demostrado que no tiene ninguna intención adicional que venir a este país y hacer sus actividades de turismo y empresariales", justifica Murillo.



La segunda propuesta, que aún no se encuentra sobre la mesa de diálogo con Estados Unidos, consiste en "surtir el proceso migratorio de revisión de documentos, a lo que se llama el pre ingreso, de una vez en Colombia", cuenta Murillo.

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, busca eliminar el requerimiento de la visa para los connacionales que quieran entrar al país norteamericano. Foto: EL TIEMPO

¿Qué países hacen parte de la codiciada lista?

Por ahora, solo 40 naciones en todo el mundo han obtenido el beneficio del VWP (Visa Waiver Program, en inglés) o Programa de Exención de Visa. Entre estos países se se encuentra Chile, el único de América Latina que consiguió este beneficio en 2014.



El programa permite que ciudadanos de determinados países miembros ingresen a Estados Unidos por concepto de turismo, negocios y tránsito, y permanezcan por un período máximo de 90 días sin necesidad de visa.



A pesar de esto, es necesario que el visitante cuente con una autorización de viaje electrónica conocida como ETSA. Esta autorización tiene una duración de 2 años.



En el listado se encuentran: Andorra, Australia, Alemania, Austria, Bélgica, Brunei, Chile, Corea del Sur, Croacia, Dinamarca, España, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein Lituania, Luxemburgo y Malta, Mónaco, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, San Marino, Singapur, Suecia, Suiza y Taiwán.

El proceso para eliminar el requerimiento de la visa podría tardar años. Foto: iStock

¿Qué se necesita para que se elimine la visa?

Para que Colombia se pueda convertir en el país numero 41 de la lista de naciones que no requiere visa para entrar a Estados Unidos deberá lograr una serie de complejas exigencias que pide Estados Unidos, lo cual podría tardar años en alcanzarse.



Al mirar el caso de Chile, el único país de América Latina en tener este beneficio, este debió cumplir con importantes condiciones en materia de seguridad nacional, cooperación bilateral, control migratorio y delictivo, prevención y combate del narcotráfico, así como modernizaciones en los procesos migratorios.



Uno de los principales retos que tiene Colombia tiene que ver con el control migratorio, el paso ilegal por las fronteras y una mejor vigilancia y atención a la problemática del narcotráfico.



Los expertos sugieren que Colombia deberá demostrar mejoría respecto a estos puntos para poder ser considerado como un posible beneficiario al VWP.



Uno de los requerimientos para ser incluido dentro del VWP es una tasa de rechazo de visas menor del 3 %. Para Colombia, en 2019 se rechazó un 42 % de las solicitudes de visa a Estados Unidos, lo cual significa que todavía hay un largo margen por recortar.

La decisión de permitir o no a Colombia ingresar entre los países con exención a la visa estadounidense recae en últimas en el presidente de los Estados Unidos, quien será la última voz en este largo proceso.



A pesar de esto, son varias las autoridades gubernamentales que tendrán que dar el visto bueno antes de llegar al despacho de la Casa Blanca.

