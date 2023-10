¿Qué opina Belinda sobre el embarazo de Christian Nodal y Cazzu?

Después de que Cazzu y Christian Nodal, una de las parejas que ha cautivado al público, lo que Belinda, expareja del cantante mexicano, opinara, se volvió de gran interés para muchos. Por eso, en varios encuentros que la artista mexicana tuvo con la prensa fue abordada al respecto. Aquí un resumen de las declaraciones de los tres famosos en los últimos meses.

Pese a que Belinda ha intentado mantenerse al margen y con un perfil muy bajo, finalmente rompió el silencio y habló al respecto de este tema que está en el ojo del huracán. Fue hace algunos meses después de una presentación en Aguascalientes, un estado del centro de México, que Beli, como la llaman sus fans, se refirió por primera vez al embarazo de Cazzu y Nodal.

Aunque al inicio intentó evadir el tema, la insistencia de la prensa la hizo contestar. “Un bebé es una gran bendición y es una alegría”, comentó la también actriz. Al mismo tiempo, le envió los mejores deseos a la nueva familia y pidió a todos los medios de comunicación respetar quienes formaron y siguen formando parte de ella.

“Les pido por favor, y aprovecho esta cámara, para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados, de verdad es muy molesto. La vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia, yo no tengo por qué hablar de nadie. Deseo lo mejor siempre a todo el mundo”, concluyó.

¿Qué opina Cazzu de Belinda?

Así como Belinda, la intérprete de Nada, también ha sido cuestionada sobre la expareja de Nodal en repetidas ocasiones. Hace algunos meses, cuando la nueva relación del cantante estaba debajo de los reflectores, la argentina fue cuestionada al respecto.

Cazzu habló sobre Belinda Foto: Instagram: @cazzu /@belindapop

Ella se limitó a decir que respetaba mucho a quien fuera novia de su actual pareja: “Muchas de esas cosas vienen cargadas de mucha malicia, ella es una artista increíble, tiene una carrera mucho más larga y grande que la mía, yo crecí escuchando su música, le tengo mucho respeto, me encanta su música y sus coreografías, la gente puede decir muchas cosas, pero yo valoro mucho su arte, le tengo muchísimo respeto”.