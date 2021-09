¿Qué necesita un colombiano para obtener una visa canadiense?

Según la página www.vfsglobal.ca/canada/colombia/, que ofrece la información sobre la visas para Canadá, los siguientes son algunos de los requisitos para un colombiano que quiera desplazarse a ese país. Algunos cambian si se trata de una visa de turismo, de estudio o de trabajo.

"A partir del 3 de noviembre de 2018, la cita previa es obligatoria para la inscripción biométrica en todos los Centros de Solicitud de Visas de Canadá (CRSVC) en Colombia", explica la página.



Dependiendo de su nacionalidad, es posible que tenga que proporcionar datos biométricos. Para saber si necesita proporcionar datos biométricos, visite:

http://www.cic.gc.ca/english/visit/biometrics.asp



"Tenga en cuenta que en temporada alta los tiempos de espera pueden variar de acuerdo al volumen de solicitudes que reciba el Centro de Solicitud de Visa", advierte la entidad.



Existen algunas excepciones que permiten tramitar una visa de manera más urgente. Estas son: Muerte de un familiar inmediato que reside en Canadá o Miembro de la familia inmediata gravemente enfermo que reside en Canadá.



Es bueno revisar la sección de 'Preguntas frecuentes' de la página que le puede dar luces del tipo de visa que necesita y de los respectivos procedimientos. Algunas son:



¿Qué es un Centro de Solicitud de Visa de Canadá (CVAC)?



Los Centros de solicitud de visados ​​de Canadá se han establecido para proporcionar apoyo administrativo a los clientes para la presentación exitosa de solicitudes para todas las categorías de residentes temporales (visados ​​de visitante, permisos de estudio y trabajo) y documentos de viaje a las oficinas de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC) alrededor del mundo.



¿Debo ir personalmente a dar mis huellas dactilares y fotografías cada vez que presente una solicitud?



Si está enviando una solicitud de visa de residente temporal, un permiso de estudio o trabajo; se le requieren datos biométricos, solo debe proporcionar datos biométricos una vez cada 10 años.



Si está enviando una solicitud de residencia permanente y se le requieren datos biométricos, deberá proporcionar datos biométricos cada vez que realice la solicitud.



¿Qué pasará después de presentar mi solicitud?



Una vez que haya entregado su solicitud al Centro de Solicitud de Visas Canadiense (CVAC), los empleados de comprobarán que su expediente es completo de conformidad con los requisitos del Departamento de Ciudadanía Inmigración y Refugio de Canadá (IRCC) y entregarán su solicitud en su nombre el día hábil siguiente.



La Oficina de Visas Canadiense evaluará su solicitud y tomará una decisión, tras la cual un visado le será emitido en el pasaporte o de le remitirá una carta explicando las razones de denegación del visado.



La Oficina de Visas Canadiense enviará entonces su pasaporte, de manera segura, al CVAC que le informará sobre el método de comunicación privilegiado. Una actualización será disponible a través del sistema de seguimiento en línea de las solicitudes y le indicará que su pasaporte está listo para serle devuelto. Podrá entonces presentarse personalmente al CVAC o preparar su devolución por mensajería a domicilio.



¿Cuánto demorará el trámite de la solicitud?



Para conocer los plazos de procedimiento más recientes, puede consultar el sitio de Internet de su Oficina Canadiense de Visas local en la parte de tiempo de procesamiento.



Tenga en cuenta, que su pasaporte permanecerá en la oficina de Visas durante todo el tiempo de procesamiento de su solicitud. Por favor, tenga en cuenta estos tiempos antes de realizar su solicitud y planear su viaje.



¿Puedo pedir mi pasaporte prestado?



El pasaporte permanecerá en la oficina de Visas durante todo el tiempo de procesamiento de su solicitud, este tiempo es a criterio de la Oficina de Visas. Antes de realizar su solicitud por favor revise los tiempos de procesamiento especialmente si tiene un viaje programado a otro país, en caso de extrema urgencia comuníquese al Centro de Solicitud Visas.



Por favor recuerde, que si usted no puede proporcionar todos los documentos de soporte a su solicitud de acuerdo la lista oficial de chequeo dada por Ciudadanía, Inmigración y Refugio de Canadá (IRCC)usted está requerido a diligenciar y firmar el formulario de declaración “Waiver form” en inglés) y adjuntarlo con su solicitud, esto puede causar un retraso o incluso negación de visa de su visa o permiso de viaje.



¿Qué tipo de visado necesito?



El tipo de visado que necesita depende de la razón de su viaje a Canadá. Para más información sobre los distintos tipos de visado, consultar la información detallada en el sitio web del Departamento de Ciudadanía Inmigración y Refugio de Canadá (disponible únicamente en inglés o francés).



He tenido visa a Canadá y/o Estados Unidos, y además, he realizado viajes a Canadá y/o Estados Unidos los últimos diez años ¿Hay algún tratamiento especial?



Si usted ha viajado a Canadá en los últimos diez (10) años o actualmente posee una visa de no inmigrante válida de los Estados Unidos, y, puede presentar prueba de ello (estampillas de entrada en el pasaporte, prueba de la visa válida) puede acceder al programa CAN y no necesita presentar prueba de respaldo financiero con su solicitud. Sin embargo, los formularios, pagos, datos biométricos y demás documentación soporte será igual al de una solicitud de visa, Para mayor información puede consultar las instrucciones de visa locales (disponibles en la sección de documentación).



Por favor, tenga en cuenta que los permisos de trabajo, estudio, visas de tránsito, Supervisa, reemplazos de visa y solicitantes que no dejan biometría no son parte del programa CAN.