Amigo que estaba con Floyd niega que él se resistiera al arresto

Maurice Lester Hall, un amigo de George Floyd que estaba con él en el automóvil cuando fue detenido poco antes de morir, aseguró este jueves que su compañero no se resistió durante su arresto por parte de la policía de Mineápolis.



"Él estuvo desde el principio tratando, desde la humildad, de mostrar que no se estaba resistiendo de ninguna forma o manera", dijo este hombre de 42 años en una entrevista que publica este jueves The New York Times.



"Voy a recordar siempre ver el miedo en la cara de Floyd porque él era un rey. Eso es lo que sé quedará en mí, ver a un hombre hecho y derecho llorando antes de ver a un hombre hecho y derecho morir", expresó Hall sobre la muerte de su amigo, a quién dice que conoció en Minesota de la mano de un pastor protestante a pesar de compartir con él los mismos orígenes texanos.



Hall, sobre el que pesan tres órdenes judiciales por portar armas de fuego, allanamiento de morada y posesión de drogas, se marchó de Mineápolis a Houston (Texas) sin haber testificado ante la policía dos días después de los hechos pues, según indica el rotativo, había dado un nombre falso a los agentes el día del suceso.



"Cuando todo el mundo supo del asesinato de George Floyd, fui y recé una oración donde le vi dar su último suspiro y me marché", explicó al diario neoyorquino.



Sin embargo, Hall fue detenido el pasado lunes por agentes de Texas y puesto en libertad unas horas más tarde, después de haber sido interrogado por un policía de Mineápolis que había acudido al estado sureño con el propósito de hablar con él.



El testimonio de este hombre podría servir para identificar a otros dos testigos clave, un hombre y una mujer que se encontraban también en el vehículo durante el arresto de Floyd, aunque Hall dice no conocer el nombre de la mujer, según The New York Times.



El fiscal general del estado de Minesota, Keith Ellison, endureció este miércoles los cargos contra Derek Chauvin, el expolicía que fue grabado con la rodilla presionando el cuello de afroamericano George Floyd, que murió poco después, e incluyó en el caso a los otros tres exagentes presentes en la escena.



El fiscal presentó también cargos contra los expolicías Tou Thao, J. Alexander Kueng y Thomas Lane, presentes durante la detención de Floyd, por ayudar e instigar el asesinato en segundo grado del que es acusado Chauvin.



EFE