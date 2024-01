¡Ojo! Esto es lo que le puede hacer perder la green card permanente de Estados Unidos

Para poder vivir y trabajar en Estados Unidos de forma legal y, si se cumplen todos los requisitos, se puede tramitar una tarjeta de residente permanente, mejor conocida como green card, que en el futuro se podría convertir en una ventana a la ciudadanía.



Sin embargo, lograr ese paso no es el último dentro de un proceso de migración al país norteamericano, sino que se deben seguir todas las normas para mantener el estatus.



A través de su sitio web, el servicio de Ciudadanía e Inmigración en Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) indicó que, una vez que una persona se vuelve residente permanente legal, conserva su estatus hasta que solicite y termine el proceso de naturalización o decida abandonarlo. No obstante, hay otras formas en las que se puede perder esta condición.



- Estatus de residente permanente condicional: el gobierno de EE. UU. permite que una persona se vuelva residente permanente con una base condicional, basada en el matrimonio. Sin embargo, las agencias podrían revocar el estatus si se comete algún fraude.

- Procedimientos de expulsión: el beneficiario perderá su condición si un juez de inmigración emite una orden de expulsión final en su contra.

- Rescisión: el Uscis indica que puede colocar a una persona en procedimientos de rescisión en cualquier momento durante los primeros cinco años después de que se convierta en titular de la green card, si determina que no era elegible para obtener una cuando se aprobó su solicitud o que no habría sido elegible bajo ninguna disposición de la ley.



Recuerde que todos los trámites migratorios debe hacerlos ante la Embajada de Estados Unidos en su país. No se deje engañar. Foto: iStock

Abandonar la residencia permanente

Las personas también pueden perder su estatus al abandonarlo intencionalmente, al realizar diferentes acciones, como:



- Mudarse a otro país y tener la intención de establecerse allí.

- Declararse no inmigrante en sus declaraciones de impuestos de EE. UU.

- Permanecer fuera de ese país por un tiempo prolongado, salvo circunstancias específicas.



Las causas más comunes de reevaluación o revocación de una green card incluyen ciertos tipos de actividades delictivas o dar información falsa en la solicitud. De acuerdo con los Centros de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se debe entregar la tarjeta verde en caso de fraudes. Si no se siguen los requerimientos de la autoridad, las personas podrían enfrentarse a multas, cárcel o incluso a la deportación.



Green card de Estados Unidos. Foto: iStock

Diversos especialistas recomiendan poner atención en los detalles y en los escenarios más usuales de revocación de la green card, como después de viajes internacionales o estancias prolongadas fuera de EE. UU.



Al querer volver a ese país, las autoridades inspeccionarán el estatus y, si llegan a detectar que se cumplió un tiempo excesivo en el otro lugar, se corre el riesgo de que las acciones sean vistas como un abandono de la tarjeta verde. Aunque los viajes sí están permitidos, instan a tener cuidado con aquellos que resultan mayores a 12 meses consecutivos.



Ante todo, los beneficiarios deben recordar que, si bien alcanzar este estatus lleva a beneficios y derechos, como la capacidad de vivir y trabajar en cualquier sitio de EE. UU., poseer propiedades o asistir a las escuelas, también contempla obligaciones, como la de seguir todas las leyes y pagar impuestos.

LA NACIÓN / Grupo de Diarios América (GDA)

