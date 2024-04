¿Qué hacer si no logré mandar mi declaración de impuestos a tiempo en EE. UU.?

¿qué puede hacer sin no realizó el trámite a tiempo? Aún puede actuar. El pasado 15 de abril fue la fecha límite que dieron las autoridades fiscales de Estados Unidos para presentar la declaración anual de impuestos correspondiente a 2023. También fue el último día para solicitar una prórroga . Pero,

De acuerdo con especialistas, es posible pedir una extensión para que cumpla con el proceso de declaración tributaria y que el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) no le imponga mayores multas y sanciones.

En caso de que no haya podido presentar su declaración a tiempo es importante que, de inmediato, realice un cálculo general sobre el monto que le corresponderá pagar y lo envíe cuanto antes. De lo contrario, las multas seguirán aumentando.

La recomendación es hacer una estimación razonable tomando como base su declaración del año pasado y los cambios que pudieron haberse registrado en su vida durante 2023 y afectarán su cálculo fiscal. Es decir, sus fuentes de ingresos, si tuvo un hijo, si se casó, se divorció o hubo algún otro tipo de implicaciones.

la recomendación es obtener una estimación aproximada con base en su pago del año 2023 y aumentarle un 20 por ciento. Es muy probable que con esa cantidad sobrepase su obligación tributaria, lo que lo protegerá de recibir más multas y Si considera que realizar dicho cálculo está fuera de sus manos, y no tiene la oportunidad de contratar a un asesor que lo apoye, entoncesEs muy probable que con esa cantidad sobrepase su obligación tributaria, lo que lo protegerá de recibir más multas y probablemente le corresponderá un reembolso.

Si no presentó la declaración a tiempo tendrá que pagar multas.

¿De cuánto es la multa si no pagó sus impuestos a tiempo en Estados Unidos?

Si no presentó su declaración a tiempo y tiene una obligación tributaria pendiente, entonces el IRS calculará una multa que estará basada en el retraso y el monto correspondiente.

De acuerdo con un artículo de CNN, la multa será del 5 por ciento sobre los impuestos no pagados por cada mes de retraso. Aunque el porcentaje no podrá superar el 25 por ciento. Pero no es lo único. También se le aplicará una multa por no pago equivalente al 0,5 por ciento de su saldo pendiente por cada mes de retraso.

De ahí la importancia de que realice el pago lo antes posible. Incluso si no es capaz de pagar la totalidad de sus impuestos, al menos haga el esfuerzo de liquidar una parte, con el objetivo de que las multas e intereses no crezcan tanto.