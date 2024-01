Qué hacer si chocan su auto en California y el responsable huye

Conducir un auto puede ser una gran opción para llegar a un destino de manera rápida y conveniente, pero esto conlleva una responsabilidad, desde contar con los documentos correctos para poder circular, como la licencia de manejo, hasta dar el mantenimiento adecuado al vehículo para que sea seguro. Pero, incluso teniendo todas las precauciones se puede ser víctima de un accidente, en todos los casos lo mejor es guardar la calma, pero ¿qué sucede si la otra persona involucrada en el choque huye de lugar? Hoy le contamos qué hacer específicamente en California.

Si el otro conductor fue el responsable del incidente, seguramente el primer sentimiento será de frustración y se tendrá un gran deseo de perseguirlo hasta hacerlo pagar por los daños. Sin embargo, ello puede poner en peligro la seguridad de todos los pasajeros, por lo que lo mejor es conocer cuáles son las recomendaciones de las autoridades, en este caso, qué dice el Código de Tránsito de California.

Lo normal sería que después de un choque, ambos conductores intercambiaran seguros e información de contacto para poder determinar quién fue el responsable y que la otra parte sea indemnizada. Desafortunadamente, los accidentes en que uno de los conductores huye del lugar son comunes en California y, al parecer, van en aumento. Según datos de la Oficina de Seguridad Vial de California, los accidentes fatales en los que el involucrado huyó del lugar aumentaron en 3,4 por ciento, mientras que aquellos que implicaron lesiones aumentaron un 9,24 por ciento entre 2021 y 2022.

En California desafortunadamente no se puede hacer válido un seguro de daños si no se puede responsabilizar a otro conductor. No obstante, las sanciones legales en caso de que una persona huya de la escena del accidente son elevadas y varían según el daño que causaron. Por ejemplo: daños a la propiedad podría conllevar hasta seis meses de prisión y una multa de US$1.000; si hay lesionados se puede enfrentar hasta un año de prisión y una multa de entre US$1.000 y US$10.000; si hay muertes el conductor puede pasar de dos a cuatro años de prisión y pagar una multa de hasta US$10.000.

Dado que el seguro no podrá pagar la reparación del daño a menos que se encuentre al otro conductor, vale la pena considerar las coberturas adicionales que, si bien representan un costo adicional, pueden brindar mayor tranquilidad. Estas incluyen: cobertura para colisión, cobertura para conductores sin seguro; cobertura de gastos médicos; y protección contra lesiones personales.

Se debe saber cómo actuar ante un accidente. Foto: iStock

4 pasos a seguir si choca y el otro conductor no se detiene

De acuerdo con el Código de Tránsito de California, lo que se tiene que hacer luego de un choque es quitar los vehículos del flujo de tránsito, después detenerse y, de ser necesario, ofrecer asistencia y llamar a los servicios de emergencia para después intercambiar información, como nombre, dirección y número de registro vehicular.

Pero si el otro involucrado en el accidente huye, estas son las recomendaciones: