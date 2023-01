El Fiscal General, Francisco Barbosa, dijo este miércoles desde Washington que Estados Unidos está "muy preocupado" por la falta de resultados en la lucha contra las drogas y la posibilidad de que Colombia termine no extraditando a delincuentes que actualmente tiene deudas con la justicia de ese país.



Barbosa dio las declaraciones a la salida de una reunión en el Departamento de Justicia de EE. UU. con la cúpula de este organismo, y también incluyó un encuentro con el Fiscal General Merrick Garland.



“Con mucha preocupación y al mismo tiempo diciendo que el Departamento de Justicia está de la mano con el Fiscal General de la Nación de forma indeclinable en cada uno de los propósitos que tenemos en este momento. El objetivo es tratar de recomponer el país en una serie de tema que pueden haber fallado como se ha visto este mes, pero es importante que esto sea parte de la discusión que voy a tener con el Presidente de la República para equilibrar lo que está ocurriendo para que todos podamos vivir bajo las ideas de un gobierno que ganó (las elecciones), pero también bajo el estado de derecho”, dijo Barbosa.



El funcionario judicial, quien llegó a la capital estadounidense este martes, también tiene reuniones previstas con el Departamento del Tesoro, la Oficina para el Control de Activos (Ofac), y con la DEA, entre otros.



Barbosa confirmó, de paso, que entre la lista de 16 personas que le envió el gobierno con el objetivo de suspender sus órdenes de captura hay cinco que tienen pedidos de extradición vigente, cuatro de ellos de Estados Unidos y uno de otros país.

De acuerdo con Barbosa, Washington respalda la decisión que tomó de no levantar esas órdenes.



"Como lo he dicho públicamente, acompañamos el proyecto de paz total y de levantar órdenes de captura como lo hicimos con el Eln, con lo que colaboramos. Pero cuando hay órdenes de captura con fines de extracción, como en este caso, no tenemos un marco jurídico ni constitucional para hacerlo", dijo el Fiscal.



De acuerdo con el Fiscal, también revisaron con las contrapartes estadounidenses las cifras recientes en la lucha contra el narcotráfico, que, de acuerdo con el funcionario, son lamentables.



Según el Fiscal, se pasó de 25 a 30 toneladas de coca que se incautaban mensualmente en el pasado, a 3 en lo que va de enero de este año. Y algo similar está pasando con la destrucción de laboratorios para su procesamiento, que van 5 en este 2023, pero el promedio antes era de 250 a 300.



De acuerdo con el funcionario hay preocupación por la "parálisis de la Policía nacional". Algo que atribuye a los dos decretos que firmó el Gobierno el año pasado para suspender las operaciones policivas y militares en el territorio nacional, frente a ciertos actores que "en este caso son grupos de narcotraficantes y violadores de derechos humanos".



Para el Fiscal, la fuerza pública "ha malinterpretado estos decretos", lo cual ha conducido a un problema operacional en el país.



"Tenemos órdenes de captura vigentes, pero al mismo tiempo cese de hostilidades contra estos delincuentes", dijo Barbosa.



Para el Fiscal, estos decretos deben ser "revisados", debido a que en este momento se está proponiendo un cese bilateral de hostilidades con grupos criminales y narcotraficantes, "una figura inédita dentro del derecho internacional y los derechos humanos".



Según Barbosa, el equivalente a pactar un cese bilateral de hostilidades contra grupos como el de Pablo Escobar y el Cartel de Cali en los años 90.



El Fiscal hizo énfasis en que esos serán los temas que llevará a la mesa cuando se reúna este próximo lunes con el Presidente Gustavo Petro ¨Cuando se habla de lucha contra el narcotráfico no es un asunto que le compete solo al ejecutivo, también a la Fiscalía por cuenta de la persecución criminal que hacemos y por que hoy existe el código penal y esas conductas son criminalizadas en Colombia¨ sostuvo Barbosa, que regresa al país este viernes.



Barbosa dijo no conocer el proyecto de ley sobre sometimiento a la justicia que el gobierno prepara para presentar al Congreso y en el que debe quedar definido el marco jurídico que gobernará la posible desmovilización de estos grupos criminales.



Pero fue enfático en que debe tener unos límites mínimos. Entre ellos, que estas personas paguen sus penas en cárceles, entreguen sus bienes para reparar a las víctimas que exista verdad, justicia y reparación, garantías de no repetición, ilegibilidad política y ningún compromiso de que no serán extraditados.



"Una cosa es un proceso de paz y otra cosa es un sometimiento a la justicia. Algo que el mismo Petro planteó cuando era representante a la Cámara en el 2006", puntualizó el funcionario.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington