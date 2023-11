¿Qué es la visa TN y por qué solo pueden tramitarla algunos extranjeros?

La visa TN, un instrumento de no inmigrante que permite a ciudadanos del hemisferio norteamericano trabajar temporalmente en Estados Unidos, se otorga exclusivamente a profesionales de disciplinas específicas bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que en 2018 fue renegociado bajo el nombre de Tratado entre México, EE. UU. y Canadá (T-MEC). Este acuerdo multilateral facilita la movilidad laboral entre los tres países.

Para ser elegible, el solicitante debe cumplir con requisitos como ser ciudadano de Canadá o México, poseer un título universitario o equivalente en una profesión específica y contar con una oferta de empleo válida de un empleador estadounidense. Profesiones como ingeniería, ciencias, matemáticas, medicina, arquitectura, educación, negocios y derecho califican para esta visa.

La visa TN se otorga por tres años, renovable indefinidamente, y permite trabajar para cualquier empleador estadounidense durante su validez. Sin embargo, solo está disponible para canadienses y mexicanos. Otros extranjeros deben optar por visas como la H1B o L1.

Este mecanismo ha ganado popularidad entre profesionales temporales por su accesibilidad y larga duración. Los canadienses pueden solicitarla al buscar admisión en un puerto de entrada sin necesidad de visa, mientras que los mexicanos deben obtenerla antes en una embajada o consulado.

Con criterios específicos y extensiones posibles, la visa TN es una opción atractiva para aquellos que buscan oportunidades temporales en EE. UU., resaltando la importancia del tratado trilateral en la facilitación del intercambio laboral entre naciones vecinas.

¿Cómo se solicita la visa TN?

La visa TN es una categoría de no inmigrante que permite a profesionales calificados de Canadá y México trabajar temporalmente en EE. UU. en profesiones específicas. Estas profesiones incluyen ingeniería, ciencias, matemáticas, medicina, arquitectura, educación, negocios y derecho. Los requisitos para solicitar la visa TN son:

Ciudadanía: canadiense o mexicana. Título universitario o equivalente: los solicitantes deben poseer un título universitario o su equivalente en la profesión específica en la que desean trabajar en EE. UU. Oferta de empleo válida: deben contar con una oferta de empleo válida de un empleador estadounidense. La oferta debe ser para una posición que califique bajo las profesiones especificadas.

La visa TN se ha convertido en una opción atractiva para profesionales que buscan oportunidades temporales en EE. UU. Gracias al TLCAN, el proceso de solicitud se ha simplificado para ciudadanos canadienses y mexicanos, fomentando la cooperación laboral entre las naciones vecinas. Los pasos son los siguientes:

Obtención de la oferta de empleo: antes de iniciar el proceso, el solicitante debe asegurarse de contar con una oferta de empleo de un empleador estadounidense. La oferta debe incluir detalles sobre la posición, duración del empleo y salario. Preparación de documentación: recolectar documentos que respalden la elegibilidad, como el título universitario o certificado equivalente, carta de oferta de empleo, y cualquier credencial de evaluación si aplica. Solicitud ante la embajada o consulado (mexicanos): si el solicitante es ciudadano mexicano, debe solicitar la Visa TN directamente en la Embajada o Consulado de EE. UU. en México. Esto incluye presentar la documentación respaldatoria y pagar las tarifas aplicables. Solicitud en el punto de entrada (canadienses): los ciudadanos canadienses pueden presentar su solicitud directamente en un punto de entrada a EE. UU. Se requiere evidencia de ciudadanía canadiense, carta de oferta de empleo, y, en algunos casos, tarifas aplicables. Entrevista y evaluación: el solicitante puede ser sujeto a una entrevista con un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza en el punto de entrada. Durante la entrevista, se evaluará la elegibilidad del solicitante y se revisarán los documentos presentados.

Admisión y Periodo de Estadía:

Si se aprueba, el solicitante será admitido como No Inmigrante TN por un período inicial de hasta tres años. Este período puede renovarse indefinidamente, y el titular puede trabajar para cualquier empleador estadounidense. Los cónyuges e hijos solteros menores de 21 años pueden ser elegibles para el estatus de No Inmigrante TD. Esto les permite acompañar al titular de la visa, aunque no se les permite trabajar en EE. UU.