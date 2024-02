¿Qué es la viruela de Alaska y a cuáles estados de EE. UU. podría llegar?

Un nuevo tipo de virus está llamando la atención en el mundo. Esta semana se dio a conocer la primera muerte por viruela de Alaska, un tipo de ortopoxvirus que, de acuerdo con las autoridades, probablemente fue causado por el rasguño de un gato callejero. Si bien hasta ahora esta infección se tiene monitoreada y controlada, se está alertando ante su posible propagación.

Según lo que han dado a conocer las autoridades sanitarias de Alaska. Este tipo de viruela es similar a otros virus ortopóxicos, es decir los que ocasionan la llamada viruela del mono o la común. Es un virus zoonótico que se transmite entre personas y animales. En este caso fue transmitido por pequeños mamíferos en Alaska, principalmente topillos, un tipo de roedor.

Según los registros actuales, la viruela de Alaska no suele presentar problemas graves. Sin embargo, sí es un peligro para personas que tienen sistemas inmunodeprimidos. Tal como el anciano que contrajo el virus en septiembre de 2023 y que, a pesar de haber recibido tratamiento, murió en enero de 2024.

De hecho, un artículo de Fox News Digital señala que el primer caso documentado de viruela de Alaska sucedió en el condado de Fairbanks, en Alaska, en 2015. Desde entonces solo ha habido seis casos confirmados, incluido el del hombre que murió por la infección en este año.

Hasta ahora todos los casos han afectado a personas que viven en zonas boscosas y habían estado en contacto con mascotas que a su vez habían convivido con pequeños mamíferos. No se han reportado casos de transmisión del virus de persona a persona. Por ello es que los especialistas consideran que es poco probable que este tipo de viruela pueda propagarse a otros estados dentro de Estados Unidos.

Así, los expertos consideran que la viruela de Alaska no debe generar preocupación, pues está lejos de una propagación como la viruela común. "Pertenece a la misma familia, pero eso no significa que merezca el mismo nivel de preocupación que la viruela para el público general. Creo que es algo de lo que todos deberíamos ser conscientes, pero no es algo que represente un gran desastre de salud pública", dijo el doctor Aaron Glatt, presidente del departamento de medicina y jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Mt. Sinai South Nassau en Nueva York, a Fox.

Una lesión de viruela de Alaska aproximadamente 10 días después del inicio de los síntomas. Foto: Departamento de Salud de Alaska

¿Cuáles son los síntomas de la viruela de Alaska?

Como ya se mencionó, de acuerdo con los informes de las autoridades, la viruela de Alaska generalmente solo causa síntomas leves. No obstante, vale la pena llevar un monitoreo para evitar un problema mayor, especialmente en personas que no se encuentran en un estado saludable.

Quienes han presentado este tipo de viruela suelen experimentar fatiga, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor en las articulaciones o músculos y en la zona en la que recibieron la infección. Como ejemplo, el hombre que murió en enero tenía dolor en el brazo y el hombro, que fue en donde recibió los arañazos del gato enfermo.

Aun así, las personas que tengan la sospecha de que podrían estar contagiadas deben mantener la zona afectada cubierta con una venda y evitar compartir ropa y dormir al lado de otros. En la mayoría de los casos los síntomas son leves y se resuelven por sí solos en unas pocas semanas.