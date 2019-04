¿Qué es el socialismo millennial y por qué atrae a los jóvenes?

Donald Trump, Jair Bolsonaro, Sebastián Piñera e Iván Duque son solo algunos de los nombres de los presidentes de derecha que han sido elegidos en los últimos dos años en la región y que, de alguna forma, se han convertido en el desencadenante de un masivo viraje de jóvenes hacia la izquierda socialista, que ya se pensaban extinta luego del colapso de la Unión Soviética, en 1991.

Sin embargo, lo que a hoy se conoce como "socialismo millennial" tiene una importante variación respecto al ya conocido socialismo de Karl Marx y tiene que ver con una fusión con la tecnología y las redes sociales. Esta nueva tendencia incluso, se aleja de la proclamación de la lucha de clases o la propiedad colectiva, pues los menores de 30 están enfocados es en redefinir a la izquierda e incorporarla a la revolución tecnológica y científica.



Uno de los primeros personajes en reunir una buena parte de estos jóvenes "millenial socialistas" fue el candidato presidencial Bernie Sanders, de 77 años, quien sostiene el récord como el independiente con más antigüedad en la historia del Congreso de Estados Unidos y es el líder de la oposición en el Comité del Presupuesto del Senado desde enero de 2015.

A Sanders le sigue Alexandria Ocasio-Cortéz, la joven legisladora neoyorquina, de padres puertoriqueños, quien a su corta edad ya es una de las voces más fuertes de su país, está a la cabeza de una dura lucha contra el cambio climático y ha soportado otros importante proyectos para el desarrollo de la nación en controvertidos discursos que se han convertido en banderas para adultos y jóvenes que ven en ella la reivindicación del error de haber votado por Donald Trump, además de un icono para quienes la siguen en redes sociales, donde ya es tendencia.



Aunque le faltan cinco años para poder postularse, Ocasio-Cortez desempeña ya un importante papel en las elecciones presidenciales del 2020.

El líder laborista, Jeremy Corbyn. Foto: REUTERS

Londres también pone la cuota con una confluencia entre la izquierda laborista que lidera Jeremy Corbyn y quienes quieren seguir perteneciendo a la Unión Europea.

Corbyn participó en la Coalición Stop the War contra la guerra de Irak y en la campaña Solidaridad con Palestina y es también vicepresidente de la Campaña para el Desarme Nuclear.



Sin embargo, no solo caras componen esta tendencia al socialismo millennial, también partidos políticos como el alemán Die Linke, el más votado en la zona este alemana. Fue creado por la fusión del Partido de la Izquierda —antes Partido del Socialismo Democrático (PDS), heredero del SED de la RDA— y la WASG el 16 de junio de 2007.



El Die Linke apoya el desarmamiento internacional y rechaza cualquier involucración del Bundeswehr fuera de Alemania. Además, busca reemplazar a la Otán por una sistema de seguridad colectiva que incluiría a Rusia como miembro, así como aboga por una política exterior alemana comprometida con la diplomacia civil y la cooperación en lugar de la confrontación.



Así mismo, apoya cancelar deudas a países en vías de desarrollo y la disolución de cualquier base militar estadounidense en Alemania, así como en la Unión Europea.



Por su parte, la revista The Economist dedicó un número al fenómeno hace unas semanas y destacó que los jóvenes estadounidenses veían cada vez con más simpatía otras posiciones políticas diferentes a las expresadas hasta ahora por los dos grandes partidos, el Demócrata y el Republicano. Decía el artículo que ya en 2016 los encuestados menores de 30 calificaban al socialismo de manera más positiva que el capitalismo, 43 por ciento a 32 por ciento. Ahora, de acuerdo a una encuesta de Gallup, esa visión favorable ascendió al 51 por ciento en ese mismo segmento de la población.



