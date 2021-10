¿Qué es el 'síndrome de la Habana' y en cuáles países se ha registrado?

La Embajada de EE. UU. en Colombia está investigando varios casos del llamado “síndrome de La Habana”, según reveló este martes el diario The Wall Street Journal. Este medio dice que al menos 5 familias habrían reportado dolencias asociadas a este síndrome en Bogotá.



(En contexto: Reportan 'síndrome de La Habana' en embajada de EE.UU. en Colombia)



Los casos aún se están en investigación y el llamado síndrome de La Habana sigue siendo objeto de investigación. Por ahora, lo que se puede decir es que este es el nombre que reciben las misteriosas dolencias que presentan diplomáticos estadounidenses en varios países del mundo.



(Le puede interesar: Duque deja en manos de EE. UU. investigación de ‘síndrome de la Habana’)

Las víctimas afectadas describen sentir ruidos agudos que se prolongan por 20 o 30 segundos. Más 200 estadounidenses, en su mayoría personal diplomático, han reportado síntomas similares en las diferentes sedes que tiene Washington repartidas en todo el planeta. Hasta el momento, no hay un consenso entre las autoridades a la hora de explicar el fenómeno. Sin embargo, una de las tesis que se manejan es que este síndrome es provocado por un “ataque” con armas electrónicas.

Otros casos del síndrome de La Habana

Antes del caso en Bogotá, se presentó otro episodio en agosto, cuando la vicepresidenta Kamala Harris iba de gira a Vietnam. La embajada de Washington en Hanói reportó en ese entonces un posible caso de “incidentes de acústicos”.

Facebook Twitter Linkedin

Un caso de estos ataques se presentó durante la visita de Kamala Harris a Vietnam. Foto: EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL

Lo cierto es que estos casos se reportaron desde 2016, primero en Cuba (de ahí su nombre), luego en China, Alemania, Australia, Taiwán y Washington. El gobierno de Cuba investigó el asunto y ha rechazado en reiteradas ocasiones como mera desinformación las versiones de Washington, que nunca presentó pruebas de los presuntos "ataques".

Me parece que nuestros adversarios están enviando un mensaje claro de que no sólo son capaces de alcanzar a nuestros oficiales de inteligencia, diplomáticos y funcionarios militares FACEBOOK

TWITTER

En julio, la revista The New Yorker reportó que se constataron docenas de casos entre funcionarios

norteamericanos en Viena desde inicios de 2021.



Entre preocupaciones de que un rival poderoso, como Rusia, esté detrás de esos "ataques", el Departamento de Estado advirtió a sus miles de diplomáticos de la "amenaza", al tiempo que adelanta chequeos médicos en aquellos que parten en misión de forma de medir mejor cualquier efecto de eventos futuros similares.



"Tomamos cada reporte que recibimos muy seriamente y estamos trabajando para asegurarnos de que los empleados afectados tengan el cuidado y apoyo que necesitan", indicó una fuente del Departamento de Estado.



(Vea aquí: Las razones del mal momento del presidente Joe Biden en la Casa Blanca)



El número exacto de incidentes de este tipo entre funcionarios estadounidenses se mantiene en reserva. Luego del incidente de Hanói, el exagente de la CIA Marc Polymeropoulos, víctima de este "síndrome" en Moscú en 2017, aseguró que el número de ataques parece estar creciendo.



"Me parece que nuestros adversarios están enviando un mensaje claro de que no sólo son capaces de alcanzar a nuestros oficiales de inteligencia, diplomáticos y funcionarios militares", alertó Polymeropoulos al Cipher Brief Open Source Report el miércoles. "Este es un aviso de que pueden alcanzar a nuestros máximos dirigentes", subrayó.

¿Qué se dice de los ‘ataques’?

El "síndrome" fue registrado en funcionarios estadounidenses. Sin embargo, en 2017, diplomáticos canadienses y sus familias en La Habana reportaron varios casos, luego de conocerse los primeros entre diplomáticos de Estados Unidos.



En algunos casos, los afectados reportaron sonidos que les provocaron náuseas. En otros, sangrado nasal, dolores de cabeza y otros síntomas. Las causas de estos incidentes se desconocen y algunas teorías señalan que fueron causados por un arma que utiliza microondas, ultrasonido o por veneno.



(En otras noticias: Gabby Petito: la historia del crimen que estremeció a Estados Unidos)



Pero por varios años, altos funcionarios desecharon las quejas, por considerar que se trataba de personas bajo estrés. La administración del republicano Donald Trump retiró a personal de La Habana y expulsó a 15 diplomáticos cubanos de Washington. Además, consideró la posibilidad de que los gobiernos de Cuba o Rusia estuvieran detrás del problema.



A fines de 2020, la Academia Nacional de Ciencias estudió los casos y concluyó que se trata de un conjunto de síntomas específicos, distinto a cualquier otro conocido. El reporte indicó que existen variaciones entre los casos conocidos, y que no todos están vinculados a la percepción de un sonido directo y profundo. El informe atribuye el problema a microondas. En marzo, la CIA creó una fuerza de tareas para estudiar el problema.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP