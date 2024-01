¿Qué es el permiso I-94 y por qué es indispensable para cruzar a Estados Unidos?

Si se tiene planeado cruzar la frontera de Estados Unidos es indispensable tramitar el permiso I-94 ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), documento que sirve para registrar las fechas de entrada y salida del país.

De acuerdo con la información del gobierno estadounidense, el formulario I-94 e I-94W, también conocido como Visa Wainer Program, es un documento electrónico que deben presentar todas las personas que ingresan a los Estados Unidos y, en algunos casos, también se solicita para realizar ciertos trámites de inmigración.

Usualmente este permiso se presenta de manera digital en una frontera terrestre y se puede llenar por adelantado. No obstante, también existe la posibilidad de que se entregue un documento físico que debe ser dado a la aerolínea durante el trayecto en avión.

Es importante poner atención al momento en el que el formulario tiene que presentarse debido a que en su versión electrónica, si deja el territorio de los Estados Unidos por tierra, la salida podría no ser registrada correctamente, lo que posteriormente podría implicar algún tipo de malentendido haciendo creer a las autoridades que nunca se abandonó el país.

Las autoridades aclararon que este permiso no es necesario para ciudadanos estadounidenses, extranjeros residentes que regresan al país, extranjeros con visas de inmigrante y la mayoría de los ciudadanos canadienses.

El formulario no es necesario para ciudadanos estadounidenses, Foto: iStock

Cómo se solicita el formulario I-94 de entradas y salidas a Estados Unidos

Para obtener el formulario I-94 se debe ingresar a la página de la CBP y buscar el apartado "Apply for new I-94" y dar clic en "Apply now". Posteriormente deberá elegirse la forma de llegada a los Estados Unidos, en este caso, únicamente admite vía terrestre.

Será necesario escribir algunos datos personales como nombre completo, fecha de nacimiento y género, además de número de pasaporte y visa. El siguiente paso será compartir la dirección en donde se hospedará en Estados Unidos.

Si todos los datos son correctos, el sistema generará la solicitud y tendrá que pagarse una tarifa de US$6, misma que puede cubrirse a través de internet. Finalmente, aparecerá un recibo que se deberá presentar una vez que se llegue a un puerto de entrada en los Estados Unidos junto al pasaporte y la visa.

Realizar este trámite en línea facilitará el proceso de entrada al país norteamericano, no obstante, hay que hacer un par de aclaraciones. Es posible llenar todos los datos directamente en el puerto de entrada y en ese mismo momento pagar la tarifa de US$6, monto que no se tiene que pagar si se llega al país a través de vía marítima o aérea.

Las autoridades también recomendaron a las personas utilizar la aplicación CBP One a través de la cual será posible consultar y ver electrónicamente el formulario, solicitar uno nuevo, obtener el historial de llegadas y salidas, saber hasta qué fecha se tiene permitido permanecer en Estados Unidos y resolver algunas dudas.