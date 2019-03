¿Qué es el 'Green New Deal' propuesto por Alexandria Ocasio-Cortez?

En toda suerte de blancos y críticas se convirtió el 'Green New Deal', una propuesta para que Estados Unidos acabe con sus emisiones contaminantes en diez años, impulsada la joven legisladora Alexandria Ocasio-Cortez.

La política legisladora ha tenido que batallar estos últimos días, con los militantes del partido conservador, que incluso han calificado de "elitista" el proyecto de Ocasio-Cortez.



"¿Es elitista querer beber agua y respirar aire limpios?", se preguntó la política en una intervención que se hizo viral este jueves en respuesta al senador que dijo que su propuesta para frenar el cambio climático en EE. UU. solo está al alcance de los ricos.

"Esto es serio, es una emergencia. Esto va de nuestras vidas. No debería ser un asunto partidista", denunció Ocasio-Cortez ante la negativa de los legisladores. Durante el debate, el republicano Sean Duffy opinó que el plan era "elitista" y que solo "está bien" para los "progresistas ricos" que pueden permitirse casas que no contaminan y tienen consumo energético eficiente. "Díganle eso de que es elitista a los niños en el sur del Bronx (el barrio más pobre de Nueva York) que sufren las tasas más altas de asma infantil", respondió una Ocasio-Cortez visiblemente enfadada.



Pero, ¿es realmente descabellado el plan de Cortez para frenar el cambio climático?Presentado con carácter de urgencia, el "Green New Deal" (Nuevo Pacto Verde) defendido por Ocasio-Cortez es una iniciativa que pretende que EE. UU. produzca el 100 por ciento de su energía mediante fuentes renovables.



Y es que la propuesta busca convocar a políticos, académicos, al sector privado y a la sociedad civil para preparar el plan general de seguridad social y el apoyo a las “empresas verdes”, además de reanimar la economía, evocando las medidas tomadas a inicios de la gran depresión y luego durante la Segunda Guerra Mundial.

Hispanos y afroamericanos, lo más afectados por la contaminación

Este mismo mes, un estudio de las universidades de Washington y Minnesota calculó la diferencia entre lo que las personas contribuyen a la contaminación con sus actividades y lo que posteriormente les afecta.



Los resultados fueron claros: Las comunidades hispanas y afroamericanas de EE. UU. soportan una carga desproporcionada de contaminación que causan principalmente estadounidenses blancos no hispanos. Ambas comunidades, recordó la investigación, son por lo general las más desfavorecidas económicamente por circunstancias muy prolongadas en el tiempo como la desigualdad, las diferencias en su formación e ingresos, y la poca representación política que tienen. Así, los estadounidenses blancos consumen mayores cantidades de bienes y servicios, lo que los sitúa como principales responsables de generar contaminación.

Varias manifestaciones se han realizado recientemente para pedirle a los gobiernos acciones frente al cambio climático. En la foto, miles de estudiantes protestaron en Lausana (Suiza). Foto: EFE

Sin embargo, la comunidad más rica del país está sometida a un 17 por ciento menos de polución respecto a la que ocasionan con su actividad, mientras que los afroamericanos reciben un 56 por ciento más de la generada por su consumo y entre los latinos el porcentaje llega al 63 por ciento. "Es un problema de calidad de vida", sentenció Ocasio-Cortez tras enumerar los territorios que, de no frenar el cambio climático, quedarían inundados, desérticos o desaparecerían.



La promotora del "pacto verde" puso como ejemplo la crisis del agua en Flint, una localidad cercana a Detroit en la que por varios errores en las depuradoras el líquido quedó contaminado por plomo, afectando a unos 10.000 residentes que presentaron niveles de este elemento en la sangre. "Díganle que es una preocupación elitista a las familias de Flint, que tienen hijos en los que los niveles de plomo siguen aumentando y están dañados por el resto de sus vidas. Llámenlos elitistas", zanjó ante la inacción del poder político.

'No ataca a las corporaciones'

De acuerdo con una encuesta realizada por Navigator Research, más de la la mitad de los estadounidenses apoyan financiar la propuesta de Alexandria Ocasio-Cortez con un impuesto del 70 por ciento a los ingresos individuales que superen los US$ 10 millones (actualmente el impuesto a la categoría más alta es de 37 por ciento).



Una de las críticas a la propuesta impulsada por Ocasio, tiene que ver con que no pide aplicar este impuesto a las corporaciones, quienes realmente ostentan el capital, "ni plantea hacer pagar por la crisis a quienes acumularon los beneficios durante más de un siglo de economía basada en fósiles, quienes nos llevaron realmente a esta crisis planetaria", asegura Andrés Arnone de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, en un texto publicado el martes.



Además, según el académico, "aun existiendo esta alza propuesta sobre los ingresos personales representaría un ínfimo aumento de la recaudación total, ya que con o sin impuestos de hasta el 90 por ciento (como en el New Deal original), siempre osciló entre un 7 por ciento y 9 por ciento de PBI, incluso hasta hoy en día".

