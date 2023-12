¿Qué deben esperar quienes piden asilo a EE. UU. al llegar al puerto de entrada?

Una de las opciones disponibles para poder permanecer en el territorio de Estados Unidos es la figura de asilo. Sin embargo, para conseguirla se tienen que cumplir una serie de requisitos. Muchos inmigrantes desconocen esto y simplemente se presentan en un puerto de entrada esperando que su solicitud sea aprobada.

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), explica que cuenta con una aplicación móvil a través de la cual las personas interesadas en ingresar al país norteamericano pueden realizar una cita para que su situación sea evaluada y, en su caso, permitir su ingreso de manera legal. Así, al llegar a un puerto de entrada, los oficiales inspeccionan y evalúan a todas las personas para determinar su proceso a seguir, pero es necesario tener una cita.

No obstante, es importante señalar que dicha dependencia no es la encargada de otorgar un asilo, eso le corresponde al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). Es decir, quien considera cumplir con las condiciones para solicitar asilo no puede esperar que su respuesta sea dada en un puerto de entrada, ahí únicamente se conseguirá una primera cita para después ser canalizado a la dependencia correspondiente.

Pero la aplicación CBP One sí es una opción para agilizar el proceso y tener mayores probabilidades de entrar legalmente a Estados Unidos, ya que a través de la app se puede enviar anticipadamente información y programar citas para presentarse en los puertos de entrada terrestre de la frontera suroeste en Arizona, Texas o California.

Las citas pueden obtenerse con hasta veintiún días de anticipación y se otorgan considerando los recursos disponibles y la infraestructura en cada puerto de entrada. Por otra parte, las autoridades señalaron que se entregan primero por sorteo y luego a las personas que llevan más tiempo esperando.

Facebook Twitter Linkedin

CBP One Foto: cbp.gov

¿Cómo solicitar asilo en los Estados Unidos?

De acuerdo con información del gobierno estadounidense, el asilo ofrece protección a personas que ya se encuentran en el territorio y teman regresar a su país porque sufrieron o creen que pueden sufrir persecución debido a su raza, religión, nacionalidad, asociación con un grupo social o ideología política.

También señalan que las personas que han obtenido la categoría de asilo en los últimos dos años pueden ayudar a su cónyuge e hijos a calificar para que se reúnan en EE. UU.