Autoridades sanitarias de Estados Unidos aprobaron la semana pasada que las píldoras abortivas se vendan con receta médica en las farmacias.



¿Que cambia para las mujeres estadounidenses con esta medida, luego de que varios estados prohibieron el aborto el año pasado?

¿Dónde se vendían hasta ahora?

La práctica de un aborto con medicamentos implica tomar dos fármacos con uno o dos días de diferencia. El primero (mifepristona) bloquea el embarazo, mientras que el segundo (misoprostol) provoca el sangrado.



La primera píldora, autorizada desde el año 2000 en Estados Unidos, tenía hasta el momento fuertes restricciones por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos ( FDA).



Ahora la FDA aprobó su uso hasta la décima semana de embarazo. Hasta antes de la pandemia de Covid-19, solo podía ser suministrada personalmente y en algunos centros específicos, en especial en las clínicas abortivas.



Durante la pandemia, como resultado de un recurso legal, la FDA aceptó temporalmente que dicha píldora pudiera ser enviada por correo tras una consulta médica, presencial o incluso virtual.



Luego, en diciembre de 2021, la FDA anunció que ya no exigiría la entrega personal de la mifepristona.



La agencia solicitó entonces a las dos empresas que comercializan el fármaco (Danco Laboratories, que vende Mifeprex, y GenBioPro, que vende un genérico) que pongan en práctica un sistema que permitiera una distribución más amplia. Eso fue aprobado la semana pasada.

Vista de la venta de productos en farmacias de Estados Unidos. Foto: Jim WATSON / AFP

¿En qué consiste el nuevo sistema?

Desde ahora, cualquier farmacia podrá vender la mifepristona si firma un formulario que hará llegar a las empresas Danco y GenBioPro, garantizando tener la capacidad de dispensar las pastillas a los pacientes en un máximo de cuatro días (si el medicamento no se encontrara en existencia).



La farmacia también debe asegurarse que la receta médica viene de un profesional de la salud certificado, médico o enfermera, si el estado así lo autoriza.



Para estar certificado, el personal sanitario debe llenar un documento en el que garantizan, entre otros, estar relacionados con un centro médico que puede proveer atención de urgencia en caso de ser necesario.



Asimismo, deben hacer firmar a sus pacientes un formulario de consentimiento. Como los médicos ya no están obligados a almacenar ellos mismos las píldoras, es posible que más se decidan a participar.



Se trata de un sistema "muy descentralizado", subrayó a la AFP Kirsten Moore, directora de una organización a favor del acceso al aborto con medicamentos. La FDA no interviene en absoluto "en la gestión diaria".



Para la investigadora Antonia Biggs, especialista en problemas de salud reproductiva de la universidad de California (UCSF), estas certificaciones constituyen una restricción "inútil", pero la decisión de la FDA sigue siendo "un gran paso" en la dirección correcta.

¿Cuándo empezarán las farmacias?

Es difícil de prever. "Yo diría que en las próximas semanas o meses, veremos cada vez más" farmacias que participan, dijo a la AFP Jenny Ma, abogada del Centro por los Derechos Reproductivos. Dos grandes cadenas de farmacias estadounidenses, Walgreens y CVS, ya declararon que quieren participar en los estados donde es legal.

¿Cuál es el impacto en los estados donde el aborto es legal?

Allí donde el aborto es legal, la medida añade una tercera opción para obtener las píldoras, además de las clínicas o el envío por correo.



Esto podría permitir a algunas mujeres abortar más rápidamente, sin esperar a recibirlas o tener que viajar hasta una clínica, en algunos casos lejana.



"Esto ayudará mucho a las personas que viven en el campo", en especial aquellas que "no pueden pagar los gastos de transporte", destacó Ma.



Esto también podría ayudar a quienes no les conviene un envío postal, como a "las jóvenes" que viven en casa de sus padres, "a personas en relaciones violentas" o que no tienen "una residencia estable", enumeró Biggs.



Y más allá de estos aspectos prácticos, "la verdadera consecuencia es que esto desestigmatiza los abortos" haciendo accesible este medicamento tanto como cualquier otro, estimó Ma.

¿Cuál es el impacto en los estados donde el aborto es ilegal?

Después de la histórica decisión de la Corte Suprema en junio pasado, cada estado de Estados Unidos tiene libertad para legislar sobre el aborto. Una decena de ellos lo han declarado ilegal. En estos estados las píldoras no pueden ser vendidas y la decisión de la FDA no cambiará la situación.



"Esto hará que las desigualdades sean todavía más fuertes" entre los estados, subrayó Ma. Pese a todo, para las personas que deciden viajar hasta un estado donde el aborto es legal, una farmacia puede estar más cerca que una clínica, reduciendo así el tiempo de viaje.



AFP