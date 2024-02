'Una persona con más experiencia, predecible': Putin dice preferir a Biden sobre Trump

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que prefiere a Joe Biden que a Donald Trump como presidente de Estados Unidos, en una entrevista con el presentador de la televisión estatal rusa Pavel Zarubin publicada en Telegram .



"Biden", contestó el jefe del Kremlin a la pregunta de cuál de los dos sería mejor para Rusia como presidente de EE. UU.



Putin añadió que el actual mandatario estadounidense "es una persona con más experiencia, predecible, un político de vieja escuela".



"Pero vamos a trabajar con cualquier líder de EE. UU. en el que los pueblos estadounidenses depositen su confianza", subrayó.

El presidente ruso Vladimir Putin. Foto: EFE

Preguntado acerca del debate sobre la salud de Biden, el mandatario ruso indicó que esta forma parte de la campaña electoral estadounidense.



"En Estados Unidos cobra fuerza la campaña política interna, la campaña electoral. Esta adquiere formas cada vez más agudas. En mi opinión no es correcto que interfiramos en ese proceso", dijo.



Recordó que hace unos años se reunió con Biden y que ya entonces decían que era incompetente.



"No vi nada de eso. Bueno, sí, él miró su papel y, para ser sincero, yo miré el mío", señaló Putin.



La entrevista completa será emitida este jueves por la televisión estatal rusa.



EFE

