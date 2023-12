¿Puedo demandar a un abogado de inmigración que no hizo nada con mi caso en EE. UU.?

Todos los años millones de personas tienen el sueño de poder residir y trabajar en Estados Unidos de manera legal, el trámite no siempre es sencillo y se debe poner mucha atención a cada uno de los pasos, razón por la cual hay quienes acuden con abogados en busca de asesoría. Desafortunadamente, muchos se encuentran con estafadores y hoy vamos a explicar si es posible demandar a un abogado de inmigración que realizó un fraude.

La abogada de inmigración, Alma Rosa Nieto, quien cuenta con una sección especial en Telemundo para resolver las dudas con respecto a temas migratorios, compartió el caso de un hombre llamado Jesús que aseguró haber sido estafado por un abogado de inmigración que no hizo nada con su caso.

De acuerdo con la experta en el tema, sí es posible hacer una reclamación jurídica siempre y cuando exista un contrato de por medio donde se especifique lo que el abogado prometió. También es importante que el afectado se acerque con el abogado para solicitar copias de todo el caso, esto porque mucha gente considera que el profesional en leyes no actuó, pero en realidad tiene pruebas de que sí hizo algo al respecto.

Y es que muchos inmigrantes no llegan a entender que existen ciertas condiciones en las que no es posible hacer algo al respecto de su caso, por lo que una negativa no quiere decir que un abogado no haya trabajado en su solicitud. Alma Rosa Nieto también dijo que existen ocasiones en las que, mientras se está avanzando en el trámite, se descubre que el inmigrante mintió, razón por la cual no es posible continuar con el proceso.

La especialista aclaró que no se trata de defender al abogado, simplemente es necesario que la persona afectada esté segura de que es una demanda legítima de fraude dado que el abogado simplemente tomó el dinero y no realizó de trabajo.

¿Qué hacer en caso de sospechar que el abogado de inmigración no está trabajando en su caso?

Nieto explicó que cuando un abogado toma un caso que, por ejemplo, llevará un proceso de cuatro partes, se tiene que saber cómo se trabajará en cada una de ellas. Explicó que hay situaciones en las que no se puede pasar del primer trámite por diversas razones, ya sea una negativa migratoria, un cambio en la ley o algún tipo de error que se haya presentado por culpa del abogado o del solicitante.

El abogado tiene que rendir cuentas a su cliente. Foto: iStock

No obstante, en todos los casos el profesional tiene que realizar una bitácora de cada uno de los pasos que dio y acercarse con el cliente para explicarle la situación. Esto porque podría ser que hubiera solicitado por adelantado el pago del trámite de las cuatro partes necesarias, pero dado que únicamente se avanzó en una, entonces se tiene derecho a un reembolso.

Entonces, el primer paso en caso de sospechar de un fraude, es solicitar ese documento y después acercarse con la barra de abogados para iniciar una demanda que puede ser civil, pues la experta acepta que sí existen abogados sin escrúpulos que toman el dinero de los migrantes sabiendo de antemano que no pueden hacer nada por ellos.

Con la asesoría de un segundo abogado se tomarán las medidas a seguir, como solicitar un reembolso, volver a comenzar el caso, o lo que sea necesario para resarcir el daño en caso de que este exista.