Víctimas de violencia o crímenes en Estados Unidos pueden obtener la green card: ¿cómo?

Las leyes de inmigración de Estados Unidos brindan una oportunidad para que extranjeros que han sido víctimas de ciertos crímenes y que han obtenido el estatus U de no inmigrante puedan convertirse en residentes permanentes legales. Este estatus está reservado para aquellos que han sido víctimas de ciertos delitos, han sufrido abuso físico o mental, y han brindado asistencia a las agencias de orden público y oficiales gubernamentales en la investigación o prosecución de actividades criminales.

Los familiares elegibles de los no inmigrantes U también pueden recibir estatus de no inmigrante derivado (U-2 para cónyuges, U-3 para hijos, U-4 para padres y U-5 para hermanos). Esto ofrece una vía para que aquellos que han sido víctimas de crímenes y sus familias obtengan un estatus legal en los Estados Unidos.

Elegibilidad para el solicitante principal (U-1)

Para ser elegible para una green card basada en el estatus no inmigrante U-1, el solicitante principal debe cumplir con varios requisitos, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, que incluyen:

Presentar apropiadamente el Formulario I-485 : este formulario, conocido como "Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus", es fundamental para solicitar la residencia permanente.​

Ser admitido legalmente bajo estatus no inmigrante U-1 : esto significa que debe haber ingresado legalmente a los Estados Unidos bajo el estatus de no inmigrante U-1.

Estar bajo estatus no inmigrante U-1 al momento de presentar el Formulario I-485 : debe mantener su estatus de no inmigrante U-1 durante el proceso de solicitud.​

Haber estado físicamente presente en los Estados Unidos durante al menos tres años desde que fuiste admitido como no inmigrante U-1 : este requisito garantiza que ha estado en el país durante un tiempo considerable.​

No haberse negado irrazonablemente a brindar asistencia en la investigación o enjuiciamiento de la actividad delictiva calificada : como víctima de un crimen, debe haber cooperado con las autoridades.​

No ser inadmisible según la sección 212 (a) (3)(E) de INA : no debe caer bajo ninguna categoría de inadmisibilidad establecida por la ley.​

Justificar tu presencia en los Estados Unidos por razones humanitarias, para garantizar la unidad familiar o en interés público : debe demostrar que su permanencia en los Estados Unidos tiene un propósito válido y justificado.

Merecer un ejercicio favorable de discreción: la decisión de otorgarle la green card está sujeta a la discreción de Uscis, que considerará diversos factores, incluyendo la existencia de factores favorables y adversos en tu caso.

La elegibilidad para una green card basada en el estatus no inmigrante U-1 es un proceso detallado con requisitos específicos. Foto: iStock

Causales de inadmisibilidad para la green card

En general, si está ajustando su estatus basado en el estatus de no inmigrante U, no se le requerirá que sea admisible en los Estados Unidos. Sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, si ha participado en la persecución nazi, genocidio, o ha cometido actos de tortura o muerte extrajudicial, será considerado inadmisible bajo la ley y no será elegible para obtener una green card.

Si se encuentra actualmente en los Estados Unidos y cumple con los requisitos, puede presentar el Formulario I-485, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus para buscar la green card. Además, existen protecciones de confidencialidad especiales para quienes se encuentran en estatus no inmigrante U.

La solicitud de autorización de empleo y viaje también es un aspecto importante. Puedes solicitar una autorización de empleo presentando el Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo. Si necesita viajar temporalmente fuera de los Estados Unidos mientras tu Formulario I-485 está en trámite, debe consultar el Formulario I-131, Solicitud de Documento de Viaje.

Los familiares de los no inmigrantes U-1 también pueden ser elegibles para obtener la green card como solicitantes derivados. Los cónyuges (U-2), hijos (U-3), padres (U-4) y hermanos (U-5) de un no inmigrante U-1 que cumpla con ciertos requisitos pueden calificar.

Para ser elegible como miembro de la familia no inmigrante derivada, debe cumplir con requisitos similares a los del solicitante principal, incluyendo estar físicamente presente en los Estados Unidos.