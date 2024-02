Puede pasar de visa de turista a estudiante o trabajo dentro de Estados Unidos: ¿cómo?

Es bien sabido que obtener la visa de turista para ingresar al territorio de Estados Unidos es un proceso que lleva tiempo y se requiere cumplir con una serie de requisitos. Asimismo, el país norteamericano tiene importantes restricciones sobre las actividades que una persona puede hacer con este tipo de documento. Es por ello que pocos conocen que es posible ingresar como turista y luego cambiar el estatus para poder estudiar o trabajar.

Las autoridades estadounidenses advierten que si una persona ingresa a su país con visa de turista y una vez ahí intenta realizar actividades para ganar dinero o recibir una educación oficial, estará infringiendo las normas de migración y, por lo tanto, podría ser deportada y se le podría impedir ingresar al territorio por varios años, e incluso para siempre.

Entonces, ¿qué se puede hacer para estudiar y trabajar legalmente en EE. UU. con una visa de turista? El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) señala en su página web que es posible hacer un cambio de estatus de su visa de no migrante, es decir, cambiar el propósito de su visita una vez que se está en Estados Unidos.

El trámite se realiza frente a esa dependencia gubernamental. Es necesario presentar el formulario que corresponda antes de que su autorización de estadía en el país finalice. Por ejemplo, si una persona llega como turista, pero desea convertirse en estudiante, debe presentar la solicitud tan pronto sepa que necesita cambiar a una categoría diferente.

Es importante señalar que no en todas las situaciones la persona interesada es quien realiza esta petición de cambio de estatus, en algunos casos, debe ser directamente el empleador que desea darle un trabajo formal en Estados Unidos.

Por otra parte, las autoridades advierten que, hasta que no se reciba la aprobación por parte de Uscis, no se puede cambiar de actividad en el país; es decir, no puede comenzar a tomar clases o trabajar si es que no ha cambiado su estatus migratorio, de lo contrario es probable que la petición sea denegada y se enfrenten otras consecuencias, como la prohibición de regresar a Estados Unidos.

Asimismo, aclaran que no necesita solicitar un cambio de estatus quien fue admitido en el país por razones de negocios, aquellos con categoría de visa B-1 que deseen permanecer en el país por razones de placer.

Facebook Twitter Linkedin

El tipo de visa determina las actividades permitidas en Estados Unidos. Foto: Uscis

¿Quiénes pueden solicitar un cambio de estatus en su visa en Estados Unidos?

Uscis señala que cualquier persona puede solicitar un cambio de estatus de no inmigrante una vez estando en el país norteamericano si es que se cumplen con los siguientes requisitos: