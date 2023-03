Varios países alrededor del mundo están experimentando dificultades políticas, económicas y sociales, por lo que su población está migrando para diferentes partes en búsqueda de mejores oportunidades.



Sin lugar a dudas, Estados Unidos ha sido uno de los destinos más apetecidos por los viajeros, bien sea por su diversidad cultural o por sus oportunidades laborales, las cuales que pueden encajar con las necesidades de los migrantes.

No obstante, obtener una Visa de trabajo no es tarea sencilla, por lo que la llegada ilegal a este país cada vez en mayor.



Con el objetivo de contener el ingreso ilegal a los Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden anunció diferentes programas para ofrecer más oportunidades legales para quienes desean ir a los Estados Unidos.



Una de ellas es Parole Humanitario, una medida que le apuesta a otorgar Visas Humanitarias para personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Haití, pero solamente si quienes aplican al programa cuentan con un patrocinador en Estados Unidos.



Allí es donde entra Welcome US, una plataforma que ayuda a conseguir un patrocinador para quienes se quieren acoger al Parole y buscan una figura que los ayude a acceder a la Visa humanitaria.



Esta plataforma conecta a personas que se han inscrito voluntariamente con el deseo de patrocinar a un interesado en entrar a los Estados Unidos y una vez al mes se hacen los acercamientos correspondientes.

¿Cómo ser patrocinador?

Usted puede conectarse con cubanos, haitianos, nicaragüenses o venezolanos que buscan refugio en los Estados Unidos por medio de un formulario. Solo debe registrarse en este link.

¿Cómo buscar un patrocinador?

Para encontrar un patrocinador y contactarse con él, debe registrarse en este link y seguir las indicaciones que da la plataforma.

