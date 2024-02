Así puede cambiar su visa de turista para trabajar o estudiar sin salir de EE.UU.

En la actualidad, se han creado algunos mitos alrededor de lo que una persona puede hacer con una visa, ya sea de trabajo, de estudiante o turismo. De hecho, en torno a ello ha surgido una nueva pregunta, en la cual se logran identificar las posibilidades de si una persona que tiene visa de turismo puede cambiarla para trabajar y estudiar en Estados Unidos sin salir de dicho país.



Con el propósito de responder lo anterior, usted debe saber que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) dejó claro que hay algunas opciones. Sin embargo, las personas que deciden cambiar su tipo de visa y no lo hagan de una forma correcta podrían enfrentar duras penas legales.



Entonces, el riesgo se evidencia en el momento cuando algunas personas cometen algunas infracciones, por lo que “puede que se le prohíban regresar a EE.UU., y también pueden ser deportados”.



Así, tenga en cuenta que el trámite para cambiar la visa de turista a otro 'situación' de no inmigrante, es posible siempre que el visado inicial y original siga siendo válido y "no se hayan violado las condiciones del estatus, pero, sobre todo, no se haya cometido ningún delito que haga que la persona sea inelegible", según La Nación, medio de comunicación de Argentina.



Recuerde que todos los trámites migratorios debe hacerlos ante la Embajada de Estados Unidos en su país. No se deje engañar. Foto: Istock

Así puede cambiar su visa de turista por visa de trabajo

Cuando usted viaja, bien sea por temas de turismo o de negocios, no está exento a que se le presenten diferentes oportunidades.



Por ejemplo, usted viajó a Estados Unidos, con una visa de turismo, y allá le ofrecieron un trabajo legal, debe saber que tiene que hacer el cambio de visa.



De manera que en conformidad con la Uscis, si usted desea cambiar el propósito de su visita mientras está en Estados Unidos, usted (o en algunos casos, su empleador) debe presentar una solicitud a la Uscis mediante el formulario apropiado antes de que caduque su autorización de estadía.



Además, es pertinente que usted reciba la aprobación de Uscis, por lo que no esté seguro del cambio hasta que su situación no haya sido aprobada, es decir, no asista al trabajo si no ha recibido la autorización, pues esto le podría acarrear problemas legales.



De acuerdo con la entidad americana ya mencionada, “hasta que reciba la aprobación de Uscis, no presuma que el cambio de estatus ya fue aprobado y no cambie de actividad en EE.UU”.



Le contamos quiénes no pueden cambiar su estatus de no inmigrante

Todos aquellos que fueron admitidos bajo estas categorías:



-Programa de exención de visa.

- Miembro de una tripulación: visa D.

- En tránsito por EE.UU.: visa C.

- En tránsito sin tener una visa: TWOV.

- Prometido de un ciudadano estadounidense o dependiente de un prometido: visa K.

- Informante de terrorismo o crimen organizado.



