El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó que confiaba en que vencería a Donald Trump en una posible revancha en 2024, aunque Biden aún no ha confirmado si buscará un segundo mandato.



(Lea: Ni Joe Biden ni Donald Trump parecen tener fuerzas presidenciales)



"No quiero pronosticar, pero no me decepcionaría", dijo Biden en una entrevista en Israel cuando se le preguntó si tenía prevista otra carrera contra el expresidente, a quien derrotó en 2020.



(Le interesa: EE. UU.: apoyo de republicanos a Trump cae de cara a elecciones de 2024)

Biden dijo que una de las principales razones por las que se postuló para presidente fue unir al país, pero admitió que aún no ha logrado ese objetivo.



Cuando se le preguntó si terminar ese trabajo sería su plataforma para la reelección, el presidente respondió: "Oh, no, esa fue mi campaña original. Entonces, ya veremos".



El ánimo de la nación se ha agriado debido a las preocupaciones sobre la economía y la inflación, haciendo que los demócratas se dirijan hacia una pérdida del control del Congreso en las elecciones intermedias de noviembre y generando dudas sobre otra candidatura de Biden en 2024.



El índice de precios al consumidor subió un 9,1 % frente a un año antes, según datos del Departamento del Trabajo publicados el miércoles, el aumento más grande que los consumidores han visto desde finales de 1981.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante su visita a Oriente Medio. Foto: Kobi Wolf/Bloomberg

Solo el 33 % de los votantes en todo el país aprueba el desempeño laboral de Biden, y el 64 % de los demócratas dijeron que preferirían que otra persona se convirtiera en el candidato presidencial de su partido en dos años, según una encuesta del New York Times/Siena College publicada el lunes.



Solo el 13 % de los votantes estadounidenses dijo que la nación estaba en el camino correcto, el punto más bajo en los registros de la encuesta desde la crisis financiera de 2008. Biden ha dicho repetidamente que se ve a sí mismo como el candidato demócrata más fuerte para derrotar a Trump u otro competidor republicano en 2024.



La encuesta del Times lo confirma, con el presidente liderando una revancha hipotética contra su predecesor 44 % a 41 %.



Mientras tanto, casi la mitad de los votantes republicanos dijeron que votarían por alguien que no sea Trump en las elecciones de 2024, según una encuesta del New York Times/Siena College publicada el martes.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de Bloomberg

Más noticias del mundo

- Tragedia de colombianos en el río Hudson: niño y mujer mueren en accidente

- Biden insta a 'nunca olvidar' en visita a museo del Holocausto en Jerusalén

- ¿Quiénes son los tres estadounidenses detenidos en Venezuela en este 2022?