El senador republicano Ted Cruz habló este jueves en la Plenaria del Senado de EE. UU. de un nuevo proyecto de ley que involucraría a Colombia y la relación bilateral que tiene con ese país.



(Lea también: Colombia pasó de 245.000 a 234.000 hectáreas de coca: EE. UU.)

Este, que tendría de nombre 'ley Cautela', busca llevar a cabo una vigilancia a los recursos que son entregados a Colombia, especialmente en los temas de seguridad, defensa y lucha contra el narcotráfico.



(Lea también: Senadores de EE. UU. piden sanciones 'por terrorismo' a Piedad Córdoba)



El proyecto "condicionará toda nuestra ayuda basada en el camino que Petro elija seguir", aseguró el senador, quien también señaló que, en el caso que el nuevo gobierno decida cortar la coordinación de defensa con EE. UU., no habrá "más dinero para seguridad en Colombia".

Según Cruz, esta es una medida preventiva, pues "cualquier líder socialista que elija el camino del marxismo deberá ser responsabilizado" por Estados Unidos. Además, sostuvo que está "preocupado" por las medidas que pueda tomar Petro a partir del 7 de agosto, porque Colombia podría ser parte "de las fuerzas antiamericanas de Latinoamérica".

Gustavo Petro. Foto: Twitter

Proyecto sobre las Farc

Cualquier líder socialista que elija el camino del marxismo deberá ser responsabilizado. FACEBOOK

La semana pasada, Cruz, de la mano del congresista Marco Rubio, presentó otro proyecto que concierne a Colombia, específicamente a las Farc. Los senadores piden que vuelva a ser insertada en la lista de organizaciones terroristas de EE. UU., ya que este grupo "sigue siendo una amenaza para la seguridad de Colombia".



Asimismo, el proyecto plantea sanciones por terrorismo contra siete personas asociadas con las Farc. Entre ellas la exsenadora Piedad Córdoba y la congresista Sandra Ramírez Lobo, viuda del exlíder de las Farc, Manuel Marulanda Vélez.



"La senadora 'petrista' Piedad Córdoba alias ‘Teodora’, quien tuvo un papel determinante como negociadora durante la época de los acuerdos de paz y recientemente protagonizó un escándalo al ser detenida en un aeropuerto de Honduras portando casi 50.000 dólares en efectivo; y en segundo término Sandra Ramírez Lobo alias ‘Griselda Lobo’, quien es la viuda del fallecido Comandante de las Farc Manuel Marulanda alias ‘Tirofijo’”, dijo Cruz durante una sesión del Senado.

Disidencias de las Farc Foto: Policía

En el proyecto también se piden sanciones contra José Benito Cabrera Cuevas (Alias Fabián Ramírez), Erasmo Traslavina Benavides (Alias Jimmy Guerrero), Emiro Ropero (Alias Rubén Zamora), Guillermo Enrique Torres Cueter (Alias Julián Conrado) y Rodrigo Granda (Alias Gallopinto).



De acuerdo con los senadores, este es una respuesta a la decisión del presidente Joe Biden de noviembre del año pasado de remover a las Farc de la lista de organizaciones terroristas tras hacer una evaluación que duró varios años. Según la administración, el grupo como tal ya no existe y sus miembros se desmovilizaron como parte del proceso de paz.



Biden, no obstante, incluyó en esta lista de terrorismo a las disidencias de las Farc que no se desmovilizaron, entre ellas el grupo Segunda Marquetalia que lidera Iván Márquez.



"Por décadas el pueblo de Colombia ha sido víctima inocente de los ataques terroristas de las Farc. La decisión de Biden de sacarlos de la lista de organizaciones terroristas no solo le falló a la comunidad colombo estadounidenses sino que puso en riesgo la seguridad regional", dijo por su parte Rubio.



Aunque el Congreso de EE. UU. tiene autoridad para tomar tal decisión, por lo general se trata de una atribución que le corresponde a la administración de turno que es la que adelanta el proceso para incluir o excluir a un grupo o personas de este tipo de listas negras.



Por tanto, y dada la división actual que existe en el legislativo es muy poco probable ninguna de las dos propuestas del senador Cruz, si es que finalmente decide presentar la 'ley Cautela', avancen en el Congreso.



Y no solo eso. La posición de la administración Biden sobre sus relaciones con Colombia sigue enfocándose en mantener al país como un importante aliado económico en la región y cualquiera de los dos proyectos de los republicanos podría afectar dicho estatus.







REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO

