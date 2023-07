Los actores de Hollywood anunciaron este jueves que irán a huelga luego del fracaso de las negociaciones contractuales con los estudios, uniéndose así a los guionistas en una acción conjunta no vista en seis décadas que amenaza con paralizar casi por completo la industria del cine y de la televisión estadounidense.



El comité nacional del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG-AFTRA), que representa a unos 160.000 artistas, "votó unánimemente para lanzar una orden de huelga contra los estudios y las plataformas de streaming", anunció el negociador del grupo Duncan Crabtree-Ireland en una rueda de prensa este jueves en Los Ángeles.

Los negociadores habían recomendado el paro al comité nacional, luego de que se venciera el plazo final para llegar a un acuerdo con los estudios la medianoche del miércoles en Los Ángeles.



Así, los actores unen fuerzas con los guionistas, que ya llevan once semanas en protestas en las inmediaciones de estudios como Disney y Netflix. Una doble huelga que no se veía desde 1960.



"La huelga comenzará a la medianoche de hoy, y todos nosotros, miembros del sindicato, líderes y personal de trabajo estaremos en los piquetes mañana por la mañana", agregó Crabtree-Ireland.



"Entré de lleno en esto pensando que seríamos capaces de evitar una huelga. Y con gran tristeza hemos llegado a esta encrucijada, pero no teníamos elección", dijo la presidenta del sindicato, Fran Drescher. "Somos las víctimas. Estamos siendo víctimas de una entidad muy codiciosa. Estoy conmocionado por la forma en que nos trata la gente con la que hemos hecho negocios".

Actores y guionistas buscan aumentos salariales para enfrentar la inflación y protección a futuro por el uso de la inteligencia artificial en las producciones de cine y televisión.



"En la última década, su remuneración se ha visto gravemente mermada por el auge del ecosistema del streaming. Además, la inteligencia artificial supone una amenaza existencial para las profesiones creativas", dijo un comunicado del SAG-AFTRA luego de que las negociaciones colapsaran.



Más temprano, la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) se dijo "decepcionada" por el fin de las negociaciones. "Es una decisión del sindicato (de actores), no nuestra", dijo el grupo en un comunicado la madrugada del jueves.

Guionistas ya llevan once semanas en protestas en las inmediaciones de estudios como Disney y Netflix. Foto: AFP

El director ejecutivo de Disney, Bob Iger, dijo el jueves a la cadena CNBC que las expectativas de guionistas y actores "no son realistas", y calificó el llamado a paro de "muy inquietante".



Del otro lado, voces manifiestan su descontento. "AMPTP ha jugado duro en lugar de ayudar a resolver problemas totalmente solucionables que ponen en peligro a los escritores y actores en los peldaños más bajos de la escala salarial", tuiteó Phil Lord, el escritor, director y productor del éxito "Spider-Man: Un nuevo universo" y "La gran aventura Lego"

¿Un alto en la industria?

Los actores del cine y la televisión no van a la huelga desde 1980, cuando permanecieron de brazos caídos más de tres meses. La ciudad de oropel se prepara para el impacto de esta nueva acción que la podría poner de rodillas.



La paralización de los guionistas ya había reducido la cantidad de películas y programas en producción en Hollywood, pero sin actores la industria se verá obligada a entrar en pausa.



Algunos programas de telerrealidad, animación y entrevistas podrán continuar. Pero las series dramáticas y otros programas enfrentarán retrasos. Y si las protestas se extienden, las producciones taquilleras en el calendario también se verán impactadas.



Las estrellas además no participarán en las promociones de sus películas y se suspenderán las alfombras rojas.



En Londres, el estreno en la noche de este miércoles de Oppenheimer, de Christopher Nolan, fue adelantado una hora para que figuras como Robert Downey Jr., Matt Damon y Emily Blunt, que forman parte del elenco, pudieran participar sin infringir las reglas del sindicato.



Protestas en Hollywood Foto: AFP

Durante el evento Blunt dijo tener esperanzas de que fuese alcanzado "un trato justo". "Y si llaman a la huelga, participaremos juntos como un elenco, unidos con todos. Tenemos que hacerlo, y lo haremos. Veremos qué pasa".



El lanzamiento de la película en Estados Unidos estaba previsto para el lunes en Nueva York, pero con este nuevo escenario, el evento parece improbable.



Hasta la ceremonia de los Premios Emmy del 18 de septiembre podría posponerse para noviembre o incluso quedar relegada para el próximo año. "Esperamos que las negociaciones en curso del sindicato lleguen a una solución rápida y equitativa", dijo Frank Scherma, jefe de la Academia de la Televisión, al anunciar las nominaciones de la 75ª edición de los premios este miércoles.

Las razones de la huelga

La última vez que actores y guionistas de Hollywood fueron a paro de forma simultánea fue en 1960, cuando Ronald Reagan, actor y futuro presidente de Estados Unidos, lideró una acción que eventualmente obligó a los estudios a dar su brazo a torcer.

Los artistas exigen en este caso aumentar los pagos "residuales", hechos cada vez que los canales transmiten una película o programa en el cual actuaron.



Pero hoy en día, las plataformas como Netflix y Disney+ mantienen bajo llave las estadísticas sobre la visualización de sus programas, y ofrecen la misma tarifa por todo lo que transmiten en sus catálogos, independientemente de su popularidad.



Por otro lado, tanto actores como guionistas quieren garantías de que se regulará el uso futuro de la inteligencia artificial, pero los estudios se han negado a ceder.



Los sindicatos que representan a directores y a trabajadores de la industria publicaron este miércoles un comunicado para expresar su "apoyo y solidaridad inquebrantables" con los actores. Y agregó que los trabajadores de la industria están unidos "para evitar que las megacorporaciones destruyan las condiciones por las cuales tuvimos que luchar durante décadas".

AFP

